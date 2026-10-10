Новости по тегу #Кино

«Сказать, что это было супершоу, – это даже мало что сказать, потому что дети выходили в полном воодушевлении, в восторге».
В 2025 году Борисов уже получал признание на международной арене, когда был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана».
В основе картины – подлинная трагедия деревни Орешники Смолевичского района, где зимой 1943-го каратели уничтожили все мужское население. Сценарий к фильму написала Ирина Передня.
Картина режиссера Виктории Альшевской «Нерассказанная война. Женская доля» завоевала один из главных призов и специальный приз Национального центра исторической памяти при Президенте России.
Интерес к искусству оживления картинок растет. Организаторы получили рекордное количество заявок – почти 2 тысячи из 99 стран мира.
Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» нашего канала отобран в конкурсную программу.
Проект приурочен к 110-летию ведомства. В центре сюжета – история целой династии правоохранителей.
Юбилейный кинофорум «Евразия.DOC» пройдет с 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске.
Юбилейный X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» в 2026 году значительно расширил и географию участников, и количество конкурсных работ.
«Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка», – рассказал актер Игорь Панас.
«Папины дочки», «Воронины», cкетч-шоу «Шесть кадров». Создатель этих легендарных сериалов – гость программы.
«На сегодняшний день для большинства режиссеров самое главное – это умение понять и осознать драматургический потенциал этого произведения, которое ты планируешь ставить или снимать».
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