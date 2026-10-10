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Новости по тегу #Кино

Премьера мультсериала «Волчок»: как создавалась картина и что ждет белорусскую анимацию в будущем?
10 октября 2026 12:54

Премьера мультсериала «Волчок»: как создавалась картина и что ждет белорусскую анимацию в будущем?

Юру Борисова могут второй раз номинировать на «Оскар»
06 октября 2026 12:25

Юру Борисова могут второй раз номинировать на «Оскар»

Фильм СТВ «Нерассказанная война. Женская доля» завоевал спецприз Национального центра исторической памяти при Президенте России
03 октября 2026 13:46

Фильм СТВ «Нерассказанная война. Женская доля» завоевал спецприз Национального центра исторической памяти при Президенте России

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»
03 октября 2026 10:39

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» стартует 30 сентября в Могилеве
21 сентября 2026 17:15

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» стартует 30 сентября в Могилеве

Фильм СТВ представлен на фестивале «Евразия.DOC»! Чем удивит форум в 2026-м, рассказал Андрей Кривошеев
19 сентября 2026 13:22

Фильм СТВ представлен на фестивале «Евразия.DOC»! Чем удивит форум в 2026-м, рассказал Андрей Кривошеев

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье
04 сентября 2026 17:52

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье

В список финалистов конкурсной программы фестиваля «Евразия.DOC» вошли 7 фильмов из Беларуси
13 августа 2026 14:08

В список финалистов конкурсной программы фестиваля «Евразия.DOC» вошли 7 фильмов из Беларуси

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»
03 августа 2026 18:22

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами
03 августа 2026 06:56

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью
29 июля 2026 11:27

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью

Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию
12 июля 2026 07:44

Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию