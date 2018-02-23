Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой: в Минске презентовали третью часть фильма «О чём говорят мужчины»

Новости Беларуси. Большая кинопремьера. В Минске 23 февраля презентовали третью часть фильма «О чем говорят мужчины», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ



Из Москвы на встречу со зрителями прилетел актер, он же один из сценаристов и продюсеров ленты – Леонид Барац. Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой. Это дебютная работа режиссера.