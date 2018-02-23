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  • Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой: в Минске презентовали третью часть фильма «О чём говорят мужчины»

Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой: в Минске презентовали третью часть фильма «О чём говорят мужчины»

23 февраля 2018 19:49
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Новости Беларуси. Большая кинопремьера. В Минске 23 февраля презентовали третью часть фильма «О чем говорят мужчины», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой: в Минске презентовали третью часть фильма «О чём говорят мужчины»-1


Из Москвы на встречу со зрителями прилетел актер, он же один из сценаристов и продюсеров ленты – Леонид Барац. Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой. Это дебютная работа режиссера.

Женский взгляд на мужскую историю от Флюзы Фархшатовой: в Минске презентовали третью часть фильма «О чём говорят мужчины»-3


В популярной комедии много музыки, юмора и философских рассуждений. Прокатчики уверены, новую часть комедии ждет успех. Благодаря интересному сюжету и популярным актерам. Мировая премьера ленты – 1 марта.

# Фотофакт # Кино # Кино

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