Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили демократию по-белорусски. О подготовке ВНС и работе после рассказал член Президиума

Руслан Страхар, генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

В предыдущий период, работая в должности заместителя председателя облисполкома, курируя вопросы экономики, промышленности, мы и в преддверии прошлого Всебелорусского народного собрания, и после его проведения занимались активно тем, что, проводя не просто диалоговые площадки, собирая мнения, прежде всего, реального сектора экономики, промышленников, предпринимателей, мы как раз и реализовывали те посылы, которые были заложены в прошлом Всебелорусском собрании. К слову, за это время действительно реализовано много предложений, которые вносились тогда. Это касается изменений налогового законодательства, это касается изменений трудового законодательства, это касается поддержки в том числе в научной сфере. Таким образом, в предыдущий период мы занимались не просто отработкой этих предложений, а доведением их до какого-то логического этапа. И сейчас, в преддверии очередного периода и реальный сектор экономики, и органы государственной власти вносили предложения, которые будут лежать в основе уже новой программы. В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске. Что было не так с плановой экономикой СССР и чем отличается белорусский подход

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, делегат Всебелорусского народного собрания:

Почему в свое время плановую экономику СССР критиковали – не было адаптивности экономики к вызовам. Сегодня мы не так работаем, у нас другая совсем плановая экономика. Мы должны в ходе текущей пятилетки, в случае необходимости, существенно адаптировать работу экономики под вызовы текущие. Если раньше они запланировали калоши и производили, не хватало соответствующих других товаров, но все равно по госплану. У нас не такая плановая экономика. Алена Сырова, СТВ:

Как тогда, Вадим, быть, если мы запланировали на 5 лет идти таким путем? Вадим Боровик:

Адаптация. Если у нас, например, на российском рынке сегодня проседает экономика. Мы что, должны сидеть? Запланировали туда рост. Мы тогда идем на страны дальней дуги, корректируем свои планы. Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат Всебелорусского народного собрания:

Если говорить о структуре, то в структуре сегодня проектов пятилетних планов находится анализ того, что сделано, анализ вызовов и инструменты, которые позволяют еще минимизировать эти вызовы. Еще я хотел бы сказать об ответственности. В программе сегодня за каждое направление ответственный вице-премьер. Почему пятилетки эффективные – доктор экономических наук привела пример

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Многие вспоминали здесь, что советский период, пятилетки появились. Все мы видим Южную Корею. Как вы думаете, ведь никто никогда не задумывался, почему она так быстро стала развиваться и практически с 1960-го по 1998 год, за 38 лет она вошла в группу развитых стран. Практически за жизнь одного поколения. Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Потому что там есть около 800 плановых показателей. Ирина Новикова:

Да, потому что они развивались пятилетками. Более того, когда отслеживаешь их пятилетки, очень грамотно была построена политика. Сначала они торговали рыбой, париками, до сих пор помню, что парики делали, вплоть до 1970-х годов. Что произошло в 1970-х годах? Был заключен договор, и, кстати, по-моему, в Минске был заключен этот договор, о разоружении, о том, что Советский Союз уберет войска из Северной Кореи, а американцы уберут, так сказать, войска. И что произошло в начале 1970-х годов? Была поставлена цель, у них на тот момент не было тяжелой промышленности, а их оставляли, и они были слабее, чем Северная Корея. И вот на основе пятилетних планов они принимали такие показатели. Если вы посмотрите историю LG, Samsung – эти все известные южнокорейские бренды – вы увидите, что своими корнями они уходят в начало 1970-х годов. И на основе планирования, то есть пятилеток. План максимум – почему для Беларуси принимают заведомо сложные задачи? Объяснил Игорь Тур. Что предложили делегаты ВНС для программы соцэкономразвития