Дензел Вашингтон может стать рекордсменом «Оскара»: факты об актере

Новости США. 29 января на «Премии гильдии актеров» награду за «Лучшую мужскую роль» выиграл американский актер Дензел Вашингтон. Это победа в разы

увеличила его шансы получить «Оскар» за главную роль

в его собственной режиссерской работе «Ограды», которая рассказывает о жизни бывшего бейсболиста, вынужденного работать мусорщиком из-за расовой дискриминации в США в 50-е годы. У нас актера знают лишь немногие любители кино, но в США Дензел – настоящая звезда, поэтому мы собрали некоторые факты из жизни актера, чтобы познакомить вас с этой личностью.

Кадр из фильма «Ограды». Фото: David Lee

Дензел Вашингтон имеет звание

самого оскароносного темнокожего актера –

у него две победы за фильмы «Слава» и «Тренировочный день». Он лауреат трех «Золотых глобусов» (один за вклад в искусство кинематографа). Но сам актер относится к своим наградам несерьезно. Он заявляет, что слишком много посетил церемоний, чтобы понять, что все это ничего не значит.

С Холли Берри на «Оскаре-2002». Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Кроме фильмов, которые принесли актеру «Оскар», самыми его значимыми работами можно назвать драму «Филадельфия», где он сыграл адвоката, спортивную биографию «Ураган» о боксере Рубине Картере, драму Спайка Ли «Малкольм Икс», фильм Роберта Земекиса «Экипаж».

Кадр из фильма «Ураган». Фото: Universal Pictures, Inc.

В середине девяностых был признан журналом Newsweek

одним из самых привлекательных мужчин,

потому что весомым фактором в отборе была симметрия лица. А у Дензела обе половины лица практически идентичны, поэтому с научной точки зрения его назвали «чрезвычайно красивым мужчиной».

Кадр из фильма «Экипаж». Фото: Paramount Pictures

Самую важную роль в его жизни играет семья – он уже 35 лет счастливо живет со своей женой Паулеттой. Они вместе воспитывают четверых детей. Будучи подростком Дензел наблюдал за разводом своих родителей и решил, что у него в жизни так не будет. По его словам, «работа актера — это просто способ занять себя в жизни, но не сама жизнь. Жизнь — это семья».

Фото: Jason Merritt

Кроме семьи, большое значение для Вашингтона имеет вера – в определенный момент он даже думал стать проповедником. Однако все же выбрал актерскую карьеру, потому что решил, что получит возможность играть великих и через роли доносить миру важные вещи. Он отмечал, что с детства ежедневно читает Библию.

Дензел Вашингтон, актер:

Я практически вырос в церкви. Мой отец был священником на протяжении 60 лет, и мы молились каждый день. Все наши молитвы заканчивались словами: «Аминь, Бог – это любовь», и в детстве мне казалось, что «Бог — это любовь» – одно слово. Прошло довольно много времени, прежде чем я понял, что именно это значит на самом деле.

Кадр из фильма «Великий уравнитель». Фото: Scott Garfield

Актер старается держаться подальше от звездных тусовок и

ведет непубличный образ жизни.

Он считает, что в Лос-Анджелесе многие считают себя звездами, но я не отношу себя к таким людям. К тому же Вашингтон признается, что лично не знаком почти ни с кем из актеров, только с теми, с кем снимался в фильмах.

Кадр из фильма «Манчьжурский кандидат». Фото: Ken Regan

В 2002 году актер решил немного сменить сферу деятельности и снял свой первый фильм «История Антуана Фишера» о сценаристе, который раньше был матросом ВМС США, и поисках своих родителей. Через пять лет после режиссерского дебюта он снимает драму «Большие спорщики», основанную на реальной истории дискуссионной команды из колледжа, где учились только темнокожие студенты.

В 2016 году на экраны выходит третий фильм, снятый Вашингтоном – «Ограды». Эта работа попала в список лучших фильмов 2016 года в США, принесла актрисе Виоле Дэвис победу на «Золотом глобусе». Фильм получил 4 номинации на «Оскар».

Кадр из фильма «Великолепная семерка». Фото: USA Today

Во всех своих фильмах Дензел Вашингтон выступает не только в роли режиссера, но и

играет главные роли.

По его словам, основная работа проделывается за кадром.

Дензел Вашингтон, актер:

Отправить своего ребенка служить в Ирак — вот что трудно. А быть одновременно и режиссером фильма, и актером в нем — легко.

Кадр из фильма «Ограды». Фото: David Lee

Победа на премии «Оскар-2017» в актерской категории принесет актеру несколько рекордов. Первый – это то, что его можно будет назвать

самым успешным темнокожим актером премии.

Второй – то, что он станет обладателем третьего «Оскара» в актерской категории, что сравняет его с самыми высокими результатами среди мужчин-актеров. Сейчас три «Оскара» лишь у Дэниела Дэй-Льюиса (все в категории «Лучший актер»), Джека Николсона (2 – за главную роль, 1 – за роль второго плана) и Уолтера Бреннана (все в категории «Лучшая роль второго плана»).

Автор: Шкет Елизавета