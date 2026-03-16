Новости по тегу #Звезды

По данным суда, деньги были украдены в результате мошенничества. В 2024 году преступники убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные счета», после чего она также продала свою квартиру.
10 марта в Большом театре состоится юбилейный концерт «Век Зацепина».
«Это прекрасная, мощная вокально песня с хорошим смыслом о любви».
Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, а на его имущество наложен арест.
Юморист напомнил также, что его карьера начиналась в Екатеринбурге почти 15 лет назад и продолжилась в Москве.
«Смена гражданства – это не для меня», – сказала она.
В середине декабря белорусы увидят метеорный поток Геминиды.
К вечеру 1 октября оно достигло 500,5 миллиардов. Рост капитала связывают с его решением сосредоточиться на бизнесе, отказавшись от участия в правительственных инициативах.
У атлета развился сильный отек руки, который перешел на лимфатические узлы, а пульс несколько дней оставался повышенным.
«Я так счастлив сейчас, для меня огромная гордость, наверное, самая большая в моей карьере», – сказал он.
По сообщению его концертного руководителя Вячеслава Смородинова, актеру требуется постоянный уход, его кормят через трубку.
Он полагает, что этот релиз романтизирует вредные привычки, с чем он сам столкнулся в прошлом.
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