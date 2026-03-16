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Новости по тегу #Звезды

Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам
16 марта 2026 11:37

Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам

Легендарный композитор Зацепин отмечает 100-летие
10 марта 2026 09:17

Легендарный композитор Зацепин отмечает 100-летие

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью
05 марта 2026 08:16

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью

Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество в РФ
12 февраля 2026 09:22

Смольянинова объявили в международный розыск и арестовали его имущество в РФ

Нурлан Сабуров впервые высказался после 50-летнего запрета на въезд в РФ
09 февраля 2026 09:03

Нурлан Сабуров впервые высказался после 50-летнего запрета на въезд в РФ

«Это не для меня». Арина Соболенко отвергла идею смены гражданства
11 декабря 2025 08:45

«Это не для меня». Арина Соболенко отвергла идею смены гражданства

Какие необычные явления будут в небе в 2026-м и как увидеть Сатурн невооружённым глазом? Рассказал астроном
20 ноября 2025 08:01

Какие необычные явления будут в небе в 2026-м и как увидеть Сатурн невооружённым глазом? Рассказал астроном

Forbes назвал первого человека, состояние которого достигло $500 млрд
02 октября 2025 07:36

Forbes назвал первого человека, состояние которого достигло $500 млрд

Оса в США отправила в больницу пятикратного олимпийского чемпиона
24 сентября 2025 15:47

Оса в США отправила в больницу пятикратного олимпийского чемпиона

Победителем «Интервидения» стал вьетнамец Дык Фук, белоруска в десятке
21 сентября 2025 13:01

Победителем «Интервидения» стал вьетнамец Дык Фук, белоруска в десятке

Народный артист РФ Иван Краско опять попал в реанимацию
02 августа 2025 16:25

Народный артист РФ Иван Краско опять попал в реанимацию

Бизнесмен из РФ хочет выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
31 июля 2025 13:33

Бизнесмен из РФ хочет выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его