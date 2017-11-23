Кинопремьеры 23 ноября: добро пожаловать в «Субурбикон»

Пока супергерои Marvel и DC сражаются с врагами и друг с другом за кошелек зрителя, в прокат выходят более скромные, но не менее амбициозные фильмы. Новинки этой недели очень разнообразные, но абсолютно все они представляют интерес – здесь новый режиссерский проект Джорджа Клуни, биография автора «Винни-Пуха», ремейк культового триллера 90-ых, рождественская комедия, скандинавский нуар и мультфильм, который в следующем году получит «Оскар». «Субурбикон» реж. Джордж Клуни

Фото: imdb.com

Добро пожаловать в Субурбикон, самый лучший город на планете! Идеальное место на Среднем Западе 1950-ых годов, где нет места злу и обману, а все жители добры и приветливы. Но нарушить хрупкое равновесие городка оказалось не так уж и сложно – сначала в Субурбикон переезжает чернокожая семья, но местные жители оказываются столь нетерпимы, что устраивают приезжим настоящий ад. А потом на дом образцовой семьи Лоджей происходит нападение. Жертвой головорезов становится жена главного героя Гарднера, который не торопится сообщать полиции имена преступников, а лично зарывается в самые дебри уголовного мира. Лучшие режиссерские проекты Джорджа Клуни Джоэл и Итан Коэны написали сценарий «Субурбикона» для себя, но потом увлеклись другими проектами, а скрипт отдали Джорджу Клуни, который с удовольствием перенес его на экран. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале, где его упрекали в одном – отсутствии свежести. Но мы считаем, что для подобной картины это только комплимент, ведь зрители любят Коэнов и Клуни за их циничное чувство юмора, страсть к изобличению человеческой глупости и закрученный сюжет, а все это в «Субурбиконе» присутствует в избытке. Да и зачем отказывать себе в удовольствии посмотреть на Мэтта Дэймона в роли увальня-неудачника, сразу две Джулианны Мур и Оскара Айзека с нелепыми усами! «Тайна Коко» реж. Ли Анкрич, Эдриэн Молина

Фото: imdb.com

Мексиканский мальчик Мигель обожает играть на гитаре, но держит это в секрете от семьи. У них запрещена любая музыка из-за прапрадедушки, который много лет назад бросил жену и дочь ради карьеры артиста. Бабушка Мигеля узнает о страсти внука в канун Дня мертвых, на концерте в честь которого мальчик должен был выступать, и ломает гитару внука. Расстроенный парнишка решает украсть гитару знаменитого предка прямо из его склепа, но случайно навлекает на себя проклятие и переносится в мир мертвых. Для возвращения домой мальчик должен найти прапрадедушку и получить его благословение. Новый анимационный супер-хит от студии-гиганта Pixar. Ее мультипликаторы снова выпустили картину, которая будет больше понятна взрослым, чем детям и содержит в себе множество скрытых смыслов и отсылок. «Тайна Коко» анимационная энциклопедия мексиканской культуры – мультфильм получился максимально этническим и колоритным. Поспешите в кинотеатры и первыми увидьте этот яркий и пышный мультфильм, который (из-за полного отсутствия конкурентов как таковых) в следующем году получит «Оскар». «Снеговик» реж. Томас Альфредсон

Фото: imdb.com

В Осло посреди ночи на улицу вышла женщина и бесследно пропала. За расследование ее исчезновения берется сыщица Катрин Братт, работающая под началом знаменитого детектива Харри Холе. Вместе они обнаруживают, что исчезнувшая имеет отношение к маньяку, который охотится на строго определенных женщин и все свои преступления совершает во время снегопада. Дома своих жертв он отмечает устрашающего вида снеговиками. Детективные романы скандинавского писателя Ю Несбё – золотая жила для кинематографистов. У автора великое множество книг с самыми невероятными и удивительно «киношными» сюжетами, которые так и просятся на экран. Первопроходцем стал «Снеговик», в создание которого авторы вложили максимум усилий. На роль Харри Хола был приглашен востребованный Майкл Фассбендер, а в режиссерское кресло посадили настоящего скандинава, решив, что только он сможет передать дух романа. Первые отзывы говорят о том, что с задачей авторы не справились – картина вышла рваной, легковесной и не особо увлекательной. Поклонникам Фассбендера идти на нее нужно в любом случае, а вот почитателям Несбё в кинотеатрах делать нечего. «Прощай, Кристофер Робин» реж.Саймон Кертис

Фото: imdb.com

Британский драматург Алан Александр Милн пытается отойти от ужаса Первой мировой войны. Вместе с женой Дафной и маленьким сыном Кристофером Робином Милн переезжает на природу, в коттедж на окраине леса, где надеется написать роман о войне. Но супруга Алана возвращается в Лондон, и Милн впервые остается наедине с сынишкой. Они начинают вместе придумывать истории о плюшевом медвежонке Кристофера Робина, о котором совсем скоро узнают все дети мира. Описание фильма звучит весьма трогательно и мило, но «Прощай, Кристофер Робин» вовсе не добрый фильм, а печальная драма о родителях, которые погнались за славой и сломали жизнь собственному сыну. Мать таскала мальчика по всему миру и заставляла рассказывать его о своем мишке, а он хотел только покоя и тишины. Повзрослев, Кристофер Робин окончательно отрекся от семьи, не пользовался заработанными на «Винни-Пухе» деньгами, но даже в глубокой старости не смог перестать быть маленьким мальчиком с медвежонком. Фильм Саймона Кертиса как раз обо всем этом. Милна сыграл Донал Глисон, а его жену Марго Робби. «Коматозники» реж. Нильс Арден Оплев

Фото: imdb.com

В автомобильной аварии Кортни потеряла сестру. Происшествие так потрясло ее, что спустя девять лет девушка поступает в медицинский университет и добивается в учебе отличных результатов. Но она одержима идеей узнать, что находится по ту сторону смерти и однажды уговаривает однокурсников провести над ней эксперимент. Они должны сначала убить Кортни, а через минуту реанимировать ее. Все проходит отлично, девушка возвращается с того света просветленной и по ее сладам отправляются другие участники эксперимента. Но прогулки по загробному миру имеют и побочный эффект… Необязательный ремейк хита 90-ых, в котором на тот свет отправлялись Джулия Робертс, Кефир Сазерленд и Кевин Бэйкон. В идее «Коматозников» лежат все те же религиозная мистика и экзистенцианализм, но смотрится это без особого интереса, ибо старый фильм раскрывал их куда изобретательнее и свежее. Новая картина может заинтересовать только тех, кто принципиально не смотрит фильмы старше 2000 года и поклонников Элен Пэйдж , Нины Добрев и Диего Луны. «Здравствуй, папа, Новый год! 2» реж. Шон Андерс

Фото: imdb.com