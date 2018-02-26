8 главных премьер Берлинского кинофестиваля-2018

25 февраля завершил свою работу 68-ой Берлинский кинофестиваль. Первый крупный смотр традиционно открыл новый сезон и представил первые фильмы, которые будут формировать картину 2018 года. Среди побывавших на фестивале лент отметились не только западные проекты, но и российские картины, удостоенные самых лестных отзывов. Мы расскажем вам о нескольких фильмах Берлинале, выход которых стоит ждать с особым нетерпением. «Довлатов»

Фото: kinopoisk.ru

Начнем с картины Алексея Германа-мл., получившей на фестивале высшую оценку от иностранной прессы. Биографический фильм о неделе из жизни Сергея Довлатова вышел мрачным, атмосферным и по-хорошему ламповым. Гости фестиваля высоко оценили то мастерство, с которым Герман-мл. проецирует жизнь творческой интеллигенции начала 70-ых на наше время, и сыгравшего Довлатова серба Милоша Марича, который не только демонстрирует отличную игру, но и невероятно похож на самого писателя. В кинотеатры фильм обещают завезти совсем скоро – уже в начале марта, а это значит, что лучшей картины для открытия весеннего киносезона вы просто не найдете. На фестивале фильм получил награду за художественные достижения. «Остров собак»

Фото: imdb.com

Фильм-открытие Берлинского фестиваля от едва ли не самого удивительного современного режиссера, чей уникальный стиль узнается с первых кадров, Уэса Андерсона. Второй после «Бесподобного мистера Фокса» мультфильм постановщика, который, впрочем, рассчитан совсем не на детей. У картины странный сюжет о геноциде, устроенный собакам японскими кошатниками. Они отсылают всех песиков на далекий остров, где на их защиту становится только храбрый 12-летний паренек. Те, кто смотрел «Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Водную жизнь» или другие фильмы Андерсона, прекрасно понимают, чего ждать от его нового проекта. Непросвещенным же стоит понимать, что это не тот режиссер, который изъясняется просто и ясно. Метафора Андерсона сложна и витиевата, а некоторые важные вопросы и вовсе остаются без ответов, но в каждой его картине вдумчивый зритель всегда находит что-то свое. Так что ждать «Остров собак» нужно, причем смотреть его стоит исключительно в оригинале – персонажей озвучили два десятка звезд первой величины. «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет»

Фото: imdb.com

О Гасе Ван Сенте не было слышно последние несколько лет, но на Берлинале-2018 состоялось его возвращение, причем с весьма любопытной картиной. Этот проект Ван Сент и Робин Уильямс хотели запустить еще в конце 90-ых, сразу после работы над «Умницей Уиллом Хантингом», но проблемы со сценарием и финансированием постоянно это дело откладывали. После неожиданной смерти Уильямса в 2014 году Ван Сент решил вернуться к фильму и снял странную и смешную историю о карикатуристе Джоне Каллахане, который оказался парализованным после автомобильной аварии. Каллахан известен тем, что был не самым приятным человеком, запойным алкоголиком, а его карикатуры хоть и были невероятно смешными, но умудрялись при этом оскорблять всех и вся. По большей части картина сосредоточена на отношении художника с окружающими его людьми и сквозит жизнеутверждающим оптимизмом, но и хулиганские моменты в ней присутствуют. Каллахана сыграл Хоакин Феникс, который не работал с Ван Сентом со времен «Умереть во имя» (1995). «Не в себе»

Фото: imdb.com

Работоспособный Стивен Содерберг не собирается останавливаться и представляет зрителям эксперимент за экспериментом. Западные зрители все еще пытаются разобраться в его сериале «Мозаика», ради которого им пришлось освоить едва ли не самое странное телефонное приложение в мире, а режиссер уже представляет на суд публики новый фильм, тоже сделанный с помощью мобильника. Снятый на iPhone триллер о молодой женщине, запертой в психушке вместе с преследующим ее маньяком, вышел жутким и атмосферным. Сверхкрупные планы актрисы Клер Фой, «непрофессиональный» свет в кадре и странные звуки делают свое дело: «Не в себе» действительно может напугать. У нас премьера триллера назначена на 29 марта. «Профиль»

Фото: imdb.com

Наши зрители к Тимуру Бекмамбетову относятся очень по-разному. Его любовь к блокбастерам, слоумо и пиханию в каждый кадр рекламы многих раздражает, но время от времени Бекмамбетов делает вещи, которые доказывают, что свое место в кинематографе он занимает не зря. «Профиль» относится как раз к ним – это экспериментальное кино с мизерным бюджетом, снятое с минимумом актеров всего за девять дней, но поднимающее глобальные проблемы. Несколько странный в своей идее, но неглупый триллер о журналистке, которая через интернет знакомится с исламистом и ради материла убеждает его в своей принадлежности к его вере и в том, что разделяет его взгляды. Получилось скандально и вызывающе, но вовсе не глупо. Большая часть фильма представляет собой общение в скайпе, но Бекмамбетов еще по «Поиску» и «Убрать из друзей» доказал, что картины такого формата могут быть интересными. «Девица»

Фото: imdb.com

Самым смешным фильмом Берлинале неожиданно оказался вестерн от братьев Зеллнер с Робертом Паттинсоном и Миа Васиковской в главных ролях. Бывший герой «Сумерек» играет неуклюжего и педантичного обитателя Дикого Запада, в котором нет ничего от тех классических ковбоев, к которым мы привыкли в фильмах Клинта Иствуда. Негодяи похищают его невесту, к спасению которой он нехотя приступает, но, как оказывается, она сама кого угодно может спасти и наказать за плохие поступки. Братья Зеллнер неоднократно признавались, что они большие поклонники других братьев Коэнов, и в каждом их фильме есть следы классического «Фарго» и «Перекрестка Миллера». «Девица» из той же серии, причем выполнена она с огромным энтузиазмом. Хорошие вестерны выходят нечасто, так что достойного представителя этого жанра ждать нужно обязательно. «Операция «Шаровая молния»

Фото: imdb.com

Снятый создателем отличного сериала «Нарко» Жозе Падилья спорный триллер, основанный на реальных событиях 1976 года. Тогда следующий из Тель-Авива в Париж самолет захватили террористы Народного фронта освобождения Палестины и организации «Революционные ячейки». Захватчики надеялись, что смогут обменять заложников на своих сидящих в тюрьмах товарищей по борьбе с Израилем… Рассказанная в картине история, бесспорно, очень важная и познавательная, но, если судить по отзывам, снята она не особо хорошо. В правдивости этого заключения можно будет убедиться с 29 марта, а пока хочется верить, что у Падилья за кадром и Даниэля Брюля с Розамунд Пайк в нем все получилось достойно. «Ева»

Фото: imdb.com