Звезда «Фарго» и муза братьев Коэнов: Фрэнсис МакДорманд исполняется 60 лет

Джоэл и Итан Коэны – известнейший в мире режиссерский тандем, поработать с которым мечтают все актеры. Коэны не очень любят работать с одними и теми же артистами, но Фрэнсис МакДорманд они снимают снова и снова. И причина этому не только то, что Фрэнсис жена Джоэла – МакДорманд из тех актрис, кому для полного перевоплощения в своих персонажей не нужны тонны грима и многочасовые настройки.

Фото: TheHR

23 июня этой талантливой и многогранной актрисе исполняется 60 лет. Родилась Фрэнсис в Чикаго и в возрасте полутора лет была удочерена канадской парой. Семья актрисы была очень религиозной, МакДорманд в детстве сама разделяла их взгляды, но после переезда от родителей религиозность Фрэнсис угасла. Она окончила драматическую школу Йельского университета, а после переехала в Нью-Йорк, где снимала квартиру с еще одной будущей актрисой Холли Хантер. На пробы в свой первый фильм Фрэнсис попала случайно. Это был дебютный проект начинающих постановщиков Коэнов «Просто кровь». Спустя годы МакДорманд признавалась, что сценарий показался ей диким и непонятным, но фильм был хорошо встречен публикой и положил начало карьерам Коэнов и МакДорманд. Завязавшийся во время съемок роман между Фрэнсис и Джоэлом Коэном перерос в брак и долгий творческий союз. «Я люблю фильмы, характеризующиеся фразой «блин, отлично, что нам дали бабки, давай снимем что-нибудь».

Джоэл Коэн и Фрэнсис МакДорманд. Фото: Variety

Настоящая слава пришла к МакДорманд после главной роли в фильме Коэнов «Фарго». Образ упорного офицера полиции, которая на седьмом месяце беременности берется расследовать кровавое преступление, принес актрисе «Оскар», а журнал Empire поставил героиню Фрэнсис на 75-ое место в списке ста лучших персонажей за всю историю кинематографа. После такого успеха МакДорманд могла выбирать себе любые роли. Она еще не раз снималась у Коэнов, работала с Кэмероном Кроу, Уэсом Андерсоном, Гасом Ван Сентом. Фрэнсис одна из немногих актрис, которая имеет в своей коллекции «Тройную корону» − высшие награды в сфере кино («Оскар»), телевидения («Эмми») и театра («Тони»). «Мне трудно представить своих фанатов. Я лишь точно знаю, что в начале карьеры это были мужчины-уголовники, содержащиеся в тюрьмах с самым строгим режимом. Меня это не сильно трогало, а вот Джоэл обожал читать их письма».

С наградой Гильдии актеров за мини-сериал «Что знает Оливия?» Фото: TheHR

В этом году о МакДорманд опять заговорили. По предварительным прогнозам, она главная претендентка на «Оскар» следующего года. Вторую статуэтку ей может принести фильм от режиссера «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдоны с причудливым названием «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури». Перед тем как начинать болеть за Фрэнсис в наградном сезоне, мы предлагаем вспомнить несколько фильмов, за которые мир полюбил эту удивительную актрису. Джулия Хастингс – «Человек тьмы» (1990)

Фото: imdb.com

В начале 2000-ых Сэм Рэйми вместе с режиссером фильма «Люди Икс» Брайаном Сингером положили начало тому виду фильмов по комиксам, в котором они мегапопулярны сейчас. Но мало кто знает, что до «Человека-паука» Рэйми придумал и снял совершенно оригинальную историю о супергерое Человеке тьмы. По сюжету, главный герой талантливый ученый, который разработал искусственную кожу. Его вместе с лабораторией взрывает банда уголовников, но герой не умирает, а использует свое изобретение для мести преступникам. Фильм опередил свое время и для 1990 года смотрится слишком новаторски, но это отличное супергеройское кино с восхитительным Лиамом Нисоном в главной роли. Фрэнсис МакДорманд играет девушку главного героя. Роль небольшая, но яркая и запоминающаяся. Мардж Гандерсон – «Фарго» (1995)

Фото: imdb.com

Главный фильм в карьере МакДорманд и образец умного и увлекательного криминального кино, давно уже ставший культовым. Сюжет вертится вокруг мелкого провинциального менеджера, который нанимает двух уголовников для похищения собственной жены с целью шантажа тестя. Но дело принимает кровавый оборот, и разобраться в нем может только отважная женщина-полицейский. «Фарго» до невозможного атмосферный фильм, который передает дух снежной Миннесоты. Фирменный юмор Коэнов сделал его тем примером, на который уже более двадцати лет ориентируются независимые постановщики. Несколько лет назад «Фарго» вернулся к зрителям в виде замечательного телесериала, который рассказывает новые истории в тех же местах, где происходят действия фильма. «Я никогда не играла убийцу-психопата, хотя всегда очень хотела». Гвиневер Петтигрю – «Мисс Петтигрю» (2007)

Фото: imdb.com

Экранизация романа Винифред Уотсон о гувернантке Гвиневер Петтигрю, которую из-за своенравного характера постоянно увольняют с работы. Однажды утром героиня случайно попадает в дом молоденькой актрисы, становится ее горничной, потом личным секретарем, а к вечеру превращается в даму из высшего общества и находит любовь. Легкий как перышко фильм о сильном человеке, женской дружбе и высшем свете Англии 30-ых годов прошлого века. Фрэнсис МакДорманд и Эми Адамс в главных ролях просто чудесны, а сам фильм гарантирует хорошее настроение на весь день. «Бессмысленно тратить свою энергию, пытаясь побороть Голливуд». Линда Лидски – «После прочтения сжечь» (2008)

Фото: imdb.com

После тяжеловесного «Старикам тут не место» братья Коэны решили отдохнуть и сняли уморительную черную комедию об агенте ЦРУ, который забывает диск с правительственной информацией в раздевалке спортклуба. Там его находят два необремененных особым умом тренера, которые решают шантажировать агента. В «После прочтения сжечь» нет ни одного положительного героя и это хорошо. Смотреть, как на экране валяют дурака Джордж Клуни, Брэд Питт, Джон Малкович, Тильда Суинтон и Ричард Дженкинс, сплошное удовольствие. МакДорманд сыграл в фильме одного из тренеров спортклуба. Роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». «Никогда не верьте тем актрисам, которые говорят, что невозможно найти работу после сорока». Оливия Киттеридж – «Что знает Оливия?» (2014)

Фото: imdb.com