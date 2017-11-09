Кинопремьеры 9 ноября: убийство в поезде и биография художника
На прошлой неделе в прокат вышел новый блокбастер от Marvel «Тор: Рагнарёк», на следующей DC представит свою «Лигу справедливости», а самая громкая премьера уикенда между комикс-гигантами – экранизация известного детективного романа Агаты Кристи. Кроме нее в кинотеатрах мультфильм для детей, героический триллер, французская трагикомедия и удивительная по форме биография Винсента Ван Гога.
«Убийство в «Восточном экспрессе»
реж. Кеннет Брана
В 1934 году среди пассажиров частного поезда из Турции во Францию оказывается знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. В первый же день один из пассажиров просит Пуаро о защите, а на следующее утро его находят в купе мертвым. В тот же день из-за лавины поезд вынужден остановиться в Югославии, и начальник поезда умоляет детектива расследовать это преступление до того, как в дело вмешается местная полиция.
Английский актер и режиссер Кеннет Брана уже давно зарекомендовал себя в качестве постановщика, которому по плечу любая классическая литература. После многочисленных экранизаций Шекспира он обратился к известнейшему роману Агаты Кристи и сам же сыграл роль Эркюля Пуаро. Фильм получился невероятно красивый и атмосферный, а известнейшие актеры с удовольствием отыгрывают своих персонажей. Среди пассажиров «Восточного экспресса» Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Уильям Дефо, Джуди Денч, Джош Гад, Оливия Коулман и другие талантливые артисты.
Про другие достойные экранизации произведений Агаты Кристи читайте здесь.
«Дело храбрых»
реж. Джозеф Косински
Основанная на реальных событиях история тушения одного из самых опасных и разрушительных пожаров в мире. Фильм расскажет про подразделение американских пожарных Granite Mountain Hotshots, которое в 2013 году потеряло 19 человек на борьбе с огнем в гранитных горах Аризоны.
Первый нефантастический проект Джозефа Косински, который известен по фильмам «Трон: Наследие» и «Обливион». Суровый и мрачный байопик о настоящем мужестве в мире вышел еще две недели назад и может похвастаться великолепной критикой и зрительским признанием. Возможно, для нашего зрителя история американского пожара покажется чужой и далекой, но «Дело храбрых», в первую очередь, о героизме, а это качество одинаково ценится в любой стране мира. Главные роли в картине сыграли Джош Бролин, Майлз Теллер, Тейлор Китч и Джефф Бриджес.
«Афера доктора Нока»
реж. Лоррэйн Леви
В 50-ые годы прошлого века мелкий мошенник Нок сбегает из родного Марселя на пассажирском корабле. Из-за бесплатного проезда он прикидывается врачом, хотя вообще ничего не понимает в медицине. Но первый врачебный опыт Нока оказывается успешным и он осознает, что на этом можно неплохо заработать. Через пять лет с врачебным дипломом Нок приезжает в городок Сен-Морис, где выкупает загибающуюся частную практику и разводит бурную деятельность в лечении богатых горожан от несуществующих болезней.
Французская пьеса 1923 года «Нок, или Торжество медицины» достаточно известна не только на родине, но и за ее рубежом. В ней едко высмеиваются общественные нравы и мошенничество в медицине, а главный герой не вызывает ни капли симпатии. Но вот в фильме все действия Нока оправдываются и преподносятся с восхищением, а играет его один из самых обаятельных французских актеров Омар Си из «1+1». «Афера доктора Нока» исключительно для тех, кто готов закрыть глаза на правила морали и насладиться традиционным французским фарсом.
«Маленький вампир»
реж. Рихард Клаус, Карстен Килерик
Маленький вампир Рудольф беззаботно живет со своими родителями, но злостный охотник на вампиров разрушает эту идиллию. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика Тони, который обожает страшные истории и старинные замки, и моментально заводит с ним дружбу. Тони предлагает новому приятелю свою помощь, и теперь странная парочка готова противостоять охотнику на вампиров.
Красочный европейский мультфильм является ремейком детского фильма 2000 года «Вампиреныш» о дружбе маленького упыря с обычными мальчиком и девочкой. В новом мультике полно юмора, захватывающих полетов, уморительных погонь и милых персонажей. Малышам обязательно понравится, а вот детям постарше будет скучновато – «Маленький вампир» рассчитан исключительно на самых юных зрителей.
«Ван Гог. С Любовью, Винсент»
реж. Дорота Кобела, Хью Уэлчман
Через год после смерти Винсента Ван Гога в 1891 году почтмейстер, хорошо знакомый с живописцем при жизни, находит неотправленное письмо Ван Гога к его младшему брату Тео. Из уважения к семье Ван Гога почтмейстер просит своего непутевого сына Армана отыскать Тео и отдать ему письмо. Арман начинает поиски, но узнает, что Тео скончался через несколько месяцев после старшего брата. Юноша не сдается и готов объехать всю Францию в поисках жены Тео, которой намерен отдать письмо Винсента.
В минский прокат эта картина выходит не 9, а 13 ноября, но это не повод ее пропустить. Уникальнейший кинематографический эксперимент, подобных которому в истории еще не было. Сначала был снят обыкновенный фильм с живыми актерами, а потом более сотни художников со всего мира перерисовывали каждый кадр масляными красками в стиле Ван Гога. Выглядит это совершенно потрясающе и чарующе. Добавьте сюда еще исторический детектив (разыскивая невестку художника, Арман заодно пытается выяснить причину самоубийства Винсента) и получите одну из важнейших премьер 2017 года.