Кинопремьеры 9 ноября: убийство в поезде и биография художника

На прошлой неделе в прокат вышел новый блокбастер от Marvel «Тор: Рагнарёк», на следующей DC представит свою «Лигу справедливости», а самая громкая премьера уикенда между комикс-гигантами – экранизация известного детективного романа Агаты Кристи. Кроме нее в кинотеатрах мультфильм для детей, героический триллер, французская трагикомедия и удивительная по форме биография Винсента Ван Гога. «Убийство в «Восточном экспрессе» реж. Кеннет Брана

Фото: imdb.com

В 1934 году среди пассажиров частного поезда из Турции во Францию оказывается знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. В первый же день один из пассажиров просит Пуаро о защите, а на следующее утро его находят в купе мертвым. В тот же день из-за лавины поезд вынужден остановиться в Югославии, и начальник поезда умоляет детектива расследовать это преступление до того, как в дело вмешается местная полиция. Английский актер и режиссер Кеннет Брана уже давно зарекомендовал себя в качестве постановщика, которому по плечу любая классическая литература. После многочисленных экранизаций Шекспира он обратился к известнейшему роману Агаты Кристи и сам же сыграл роль Эркюля Пуаро. Фильм получился невероятно красивый и атмосферный, а известнейшие актеры с удовольствием отыгрывают своих персонажей. Среди пассажиров «Восточного экспресса» Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Уильям Дефо, Джуди Денч, Джош Гад, Оливия Коулман и другие талантливые артисты. Про другие достойные экранизации произведений Агаты Кристи читайте здесь. «Дело храбрых» реж. Джозеф Косински

Фото: imdb.com

Основанная на реальных событиях история тушения одного из самых опасных и разрушительных пожаров в мире. Фильм расскажет про подразделение американских пожарных Granite Mountain Hotshots, которое в 2013 году потеряло 19 человек на борьбе с огнем в гранитных горах Аризоны. Первый нефантастический проект Джозефа Косински, который известен по фильмам «Трон: Наследие» и «Обливион». Суровый и мрачный байопик о настоящем мужестве в мире вышел еще две недели назад и может похвастаться великолепной критикой и зрительским признанием. Возможно, для нашего зрителя история американского пожара покажется чужой и далекой, но «Дело храбрых», в первую очередь, о героизме, а это качество одинаково ценится в любой стране мира. Главные роли в картине сыграли Джош Бролин, Майлз Теллер, Тейлор Китч и Джефф Бриджес. «Афера доктора Нока» реж. Лоррэйн Леви

Фото: imdb.com

В 50-ые годы прошлого века мелкий мошенник Нок сбегает из родного Марселя на пассажирском корабле. Из-за бесплатного проезда он прикидывается врачом, хотя вообще ничего не понимает в медицине. Но первый врачебный опыт Нока оказывается успешным и он осознает, что на этом можно неплохо заработать. Через пять лет с врачебным дипломом Нок приезжает в городок Сен-Морис, где выкупает загибающуюся частную практику и разводит бурную деятельность в лечении богатых горожан от несуществующих болезней. Французская пьеса 1923 года «Нок, или Торжество медицины» достаточно известна не только на родине, но и за ее рубежом. В ней едко высмеиваются общественные нравы и мошенничество в медицине, а главный герой не вызывает ни капли симпатии. Но вот в фильме все действия Нока оправдываются и преподносятся с восхищением, а играет его один из самых обаятельных французских актеров Омар Си из «1+1». «Афера доктора Нока» исключительно для тех, кто готов закрыть глаза на правила морали и насладиться традиционным французским фарсом. «Маленький вампир» реж. Рихард Клаус, Карстен Килерик

Фото: imdb.com

Маленький вампир Рудольф беззаботно живет со своими родителями, но злостный охотник на вампиров разрушает эту идиллию. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика Тони, который обожает страшные истории и старинные замки, и моментально заводит с ним дружбу. Тони предлагает новому приятелю свою помощь, и теперь странная парочка готова противостоять охотнику на вампиров. Красочный европейский мультфильм является ремейком детского фильма 2000 года «Вампиреныш» о дружбе маленького упыря с обычными мальчиком и девочкой. В новом мультике полно юмора, захватывающих полетов, уморительных погонь и милых персонажей. Малышам обязательно понравится, а вот детям постарше будет скучновато – «Маленький вампир» рассчитан исключительно на самых юных зрителей. «Ван Гог. С Любовью, Винсент» реж. Дорота Кобела, Хью Уэлчман

Фото: imdb.com