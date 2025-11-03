Польские медучреждения не могут принимать новых пациентов из-за нехватки денег

Драматическая ситуация разворачивается в польских больницах. По всей стране медицинские учреждения вынуждены ограничивать прием новых пациентов. Это касается даже самых уязвимых – онкологических больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные тревожные вести приходят со всех уголков республики. Особенно критическая обстановка сложилась в больницах Поморского воеводства. Причина кризиса – нехватка денег в Национальном фонде здравоохранения. Несколько месяцев он не выплачивал взносы больницам. Из-за этого некоторые плановые процедуры в учреждениях переносятся на 2026 год.