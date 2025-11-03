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Польские медучреждения не могут принимать новых пациентов из-за нехватки денег

03 ноября 2025 20:00
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Драматическая ситуация разворачивается в польских больницах. По всей стране медицинские учреждения вынуждены ограничивать прием новых пациентов. Это касается даже самых уязвимых – онкологических больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские медучреждения не могут принимать новых пациентов из-за нехватки денег-2

Подобные тревожные вести приходят со всех уголков республики. Особенно критическая обстановка сложилась в больницах Поморского воеводства. Причина кризиса – нехватка денег в Национальном фонде здравоохранения. Несколько месяцев он не выплачивал взносы больницам. Из-за этого некоторые плановые процедуры в учреждениях переносятся на 2026 год.

Польские медучреждения не могут принимать новых пациентов из-за нехватки денег-4

Причем больницы сами начали принимать подобные меры не дожидаясь распоряжения от Министерства здравоохранения. Однако ситуация вероятнее не станет лучше и в 2026 году. По оценкам Минздрава Польши, дефицит финансирования здравоохранения в 2026-м может достичь 23 миллиардов злотых.

# Польша # Экономический кризис # Медицина

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