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Шайба нападающего минского «Динамо» возглавила 10-ку лучших голов недели КХЛ

03 ноября 2025 20:07
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Шайба нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза возглавила 10-ку лучших голов девятой недели КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Воспитанник новополоцкой школы хоккея в поединке против «Амура» сначала впечатлил сольным проходом, а затем эффектно поразил цель.

Стоит сказать, что в рейтинг попали сразу три гола в исполнении «зубров». На девятом месте расположился также Вадим Мороз и его результативный кистевой бросок в ворота хабаровского клуба. Шайба Егора Борикова в матче против «Сочи» замкнула топ-10. Форвард ускорился, обошел защитников «южан» и не оставил шансов голкиперу соперников. Оба противостояния завершились крупными победами белорусского представителя в лиге.

# ХК Динамо-Минск # Хоккей

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