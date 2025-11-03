16 взятий ворот – завершился 27 тур чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных полях нашей страны завершилась программа 27 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке игрового уикенда жодинское «Торпедо» довольно неожиданно уступило «Минску» с минимальным результатом – 0:1. Единственный гол на 73-й минуте встречи в контратаке забил Набиль Натама. Благодаря этой виктории «горожане» поднялись на пятое место в таблице текущего розыгрыша. «Автозаводцы» расположились следом. Всего было проведено восемь противостояний. Зрители увидели скромные 16 взятий ворот.

Бомбардирскую гонку неизменно возглавляет нападающий «Ислочи» – Александр Шестюк, забивший 17 мячей. Следом идут Андрей Соловей из мозырской «Славии» и полузащитник брестского «Динамо» – Егор Корцов.