Сэм Рокуэлл: самые яркие роли главного претендента на «Оскар»

Премия «Оскар» в этом году будет невероятно интересной – практически все главные претенденты на награды те люди, которые уже давно заслужили признание, но которых Академия регулярно игнорировала. К своей карьерной статуэтке уверенно идет Гари Олдман, режиссер Гильермо дель Торо готовится получить приз не только за «Форму воды», но и за все свои удивительные фильмы, первый в карьере «Оскар» может достаться 89-летнему Джеймсу Айвори. К этим талантливым «оскоровским неудачникам» относится и Сэм Рокуэлл – ярчайший актер с безумной харизмой должен получить заслуженную награду за роль второго плана в «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com

«Я профессиональный актер. У меня есть что-то вроде таланта, и я довольно упорный. Но когда я смотрю на Брандо или Аль Пачино, я понимаю, что они другие — к ним прикоснулся господь». В «Трех билбордах» Сэм сыграл сложную роль туповатого расиста, который оказывается самым сложным и противоречивым героем фильма. Рокуэллу к таким персонажам не привыкать – никто в Голливуде не умеет играть психопатов самых разных мастей так, как это делает он. Сэм легко заставил весь мир возненавидеть себя в «Зеленой миле», в тот же год очаровал всех в фильме «В поисках галактики», а потом понеслось – характерные роли всевозможных негодяев он умело чередует с образами хороших парней, его яркие злодеи украшают любые картины, и даже самые эпизодические персонажи «воруют» фильмы у главных героев. Злодей во втором «Железном человеке», старший брат жалкого Роберт Форда в нео-вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», мудрый смотритель аквапарка в «Дорога, дорога домой», несправедливо осужденный мужчина в «Приговоре», карикатурный убийца-клоун в «Мой парень – киллер» − каждая роль Рокуэлла моментально запоминается.

Фото: THR

«Я люблю импровизировать. Но хорошие сценарии я люблю больше». Но в жизни Сэм совсем не такой как на экране. Берущие у него интервью журналисты в один голос называют его одним из самых скромных и милых парней в мире. Актер постоянно шутит, каламбурит и все время рвется пуститься в пляс. С танцами у Рокуэлла вообще особое отношение – они стали его визитной карточкой и объединяют всех сыгранных им персонажей на экране (даже герой «Трех билбордов» не смог от них удержаться).

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«Поверьте, я умею танцевать польку. Не уверен, что могу показать настоящий класс, но я точно не выгляжу как идиот». Менее чем через месяц первая номинация актера на «Оскар», скорее всего, обернется заслуженной наградой, а сейчас давайте вспомним несколько ролей, которые убедят вас, что Сэм умеет играть не только разнообразных психопатов. Трент – «Луговые собачки» (1997)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Первая большая и заметная роль Сэма Рокуэлла кардинально отличается от его обычного амплуа. Пасторальная драма об американском пригороде и живущей в нем семье, в которой подрастает десятилетняя дочь Девон. Родители практически не занимаются девочкой, поэтому ребенок целыми днями шляется по окрестностям, в прямом смысле воет на луну и заводит дружбу с местным газонокосильщиком Трентом. Мужчина и ребенок быстро находят общий язык и становятся опорой друг для друга, но окружающие понимают их целомудренную дружбу неправильно… Теплый и приятный фильм об одноэтажной Америке, в котором скрывается жестокое изобличение социальных норм общества и моральных устоев. Рокуэлл в главной роли непривычно трогательный и чистый – это потом он начнет играть противоречивых и странных персонажей, а газонокосильщик Трент из 1997 года и по сей день остается его самой светлой ролью. «У меня есть странный талант: когда это требуется, мне удается оставаться неузнанным». Чарльз Прескотт Бэррис – «Признание опасного человека» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Экранизация мемуаров человека, который подарил нам практически все современные игровые телешоу Чака Бэрриса и режиссерский дебют Джорджа Клуни, главную роль в котором он доверил Рокуэллу. Всецело верить истории Бэрриса не стоит, но, по его утверждениям, в самый разгар его телевизионной карьеры на него вышло ЦРУ и сделало своим наемником. Никто так и не знает, действительно ли он убивал людей по заказу спецслужб, но фильм показывает персонажа именно таким – скользким и пронырливым телевизионщиком с безупречно работающей смекалкой, который не упустил шанса поработать на правительство за хорошие деньги. Сэм Рокуэлл играет противоречивую натуру Бэрриса с такой страстью и вдохновением, что был удостоен за свое исполнение приза Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, так что вопрос о соответствие показанных событий действительности – дело десятое. Зафод Билброкс – «Автостопом по галактике» (2005)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Единственная попытка экранизировать безумную фантазию Дугласа Адамса – фанаты писателя уже много лет ждут сериал по романам «Автостопом по галактике», но и фильм они приняли достаточно снисходительно. Не знакомые же с творчеством Адамса обычно относятся к картине с полным восторгом. Клипмейкер Гарт Дженнингс превратил фантастическую историю об обычном человеке Артуре Денте, который пережил снос Земли и попал на космический корабль Президента Галактики Зафорда Билброкса, в пиршество британского юмора, ярких декораций и изобретательных кинематографических вставок. Главную роль в картине играет тогда еще практически никому неизвестный Мартин Фриман, а Сэм Рокуэлл отрывается в образе эксцентричного нарцисса Зафода, который случайно подписал приказ об уничтожении Земли, подумав, что у него просят автограф. Такое обаятельное безумие умеет играть далеко не каждый актер, но Сэму это удается. «Я все время чувствую себя не в своей тарелке — где-то в стороне от происходящего. Не могу себе даже представить, что на свете есть такие же психи, как я». Сэм Белл – «Луна 2112» (2009)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Один из лучших научно-фантастических фильмов последних лет, главная и единственная роль в котором писалась специально под Сэма Рокуэлла. Он играет в картине астронавта, у которого через две недели должна закончиться трехлетняя одиночная вахта на лунной станции. Здесь он контролировал добычу уникального топлива, которое способно решить проблему энергетического кризиса Земли. Но происходит неожиданная авария, которая запирает героя на станции под наблюдением робота ГЕРТИ… Картина одновременно напоминает классическую «Космическую одиссею 2001» и более позднюю «Гравитацию», но смысл у нее совершенно другой. В этом фильме человек практически ничего не решает, а становится просто частью механизма и системы, в которой живой разум не может ничего противопоставить искусственному интеллекту. Рокуэлл с честью выдерживает возложенную на него ответственность и играет одну из своих лучших ролей. «Психов я играю постоянно, это не доставляет мне никаких проблем. На педофила я бы, наверное, сегодня не решился. А расиста с радостью!» Билли – «Семь психопатов» (2012)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com