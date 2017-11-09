Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма

Скандал вокруг Кевина Спейси окончательно загубил карьеру оскороносного актера. Режиссер Ридли Скотт сообщил СМИ, что собирается вырезать все сцены с участием Спейси из своего нового фильма «Все деньги мира» буквально за несколько месяцев до премьеры.

Картина уже закончена, но Скотт намерен убрать из нее все сцены со Спейси и заменить его Кристофером Пламмером. Решение о пересъемках фильма было принято единогласно всей съемочной группой. Авторы «Всех денег мира» опасаются, что скандал со Спейси может пагубно отразится на успехе картины и ее кассовых сборах.

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В новом фильме Ридли Скотта рассказывается об известном миллиардере Жане Поле Гетти, чьего внука похитили. И пока Гетти отказывается платить выкуп, мать мальчика пытается спасти сына. Стоит отметить, что роль Спейси небольшая, но ключевая. Студия планировала выдвигать актера на «Оскар» как лучшего второпланового актера.