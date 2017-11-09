Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма

Скандал вокруг Кевина Спейси окончательно загубил карьеру оскороносного актера. Режиссер Ридли Скотт сообщил СМИ, что собирается вырезать все сцены с участием Спейси из своего нового фильма «Все деньги мира» буквально за несколько месяцев до премьеры.
Кевин Спейси в фильме «Все деньги мира». Фото: imdb.com
Картина уже закончена, но Скотт намерен убрать из нее все сцены со Спейси и заменить его Кристофером Пламмером. Решение о пересъемках фильма было принято единогласно всей съемочной группой. Авторы «Всех денег мира» опасаются, что скандал со Спейси может пагубно отразится на успехе картины и ее кассовых сборах.
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В новом фильме Ридли Скотта рассказывается об известном миллиардере Жане Поле Гетти, чьего внука похитили. И пока Гетти отказывается платить выкуп, мать мальчика пытается спасти сына. Стоит отметить, что роль Спейси небольшая, но ключевая. Студия планировала выдвигать актера на «Оскар» как лучшего второпланового актера.
Кристофер Пламмер. Фото: THR
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Премьера «Всех денег мира» назначена на 22 декабря, а это значит, что Скотту придется в кратчайшие сроки переснять нужные сцены с Пламмером и полностью переделать рекламную компанию.
В Беларуси фильм должен выйти 22 февраля 2018 года.