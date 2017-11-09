Прямой эфир

Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма

09 ноября 2017 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скандал вокруг Кевина Спейси окончательно загубил карьеру оскороносного актера. Режиссер Ридли Скотт сообщил СМИ, что собирается вырезать все сцены с участием Спейси из своего нового фильма «Все деньги мира» буквально за несколько месяцев до премьеры.

Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма-1

Кевин Спейси в фильме «Все деньги мира». Фото: imdb.com

Картина уже закончена, но Скотт намерен убрать из нее все сцены со Спейси и заменить его Кристофером Пламмером. Решение о пересъемках фильма было принято единогласно всей съемочной группой. Авторы «Всех денег мира» опасаются, что скандал со Спейси может пагубно отразится на успехе картины и ее кассовых сборах.   

Netflix закрывает сериал «Карточный домик» после шестого сезона (подробности).

В новом фильме Ридли Скотта рассказывается об известном миллиардере Жане Поле Гетти, чьего внука похитили. И пока Гетти отказывается платить выкуп, мать мальчика пытается спасти сына. Стоит отметить, что роль Спейси небольшая, но ключевая. Студия планировала выдвигать актера на «Оскар» как лучшего второпланового актера.

Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси из своего нового фильма-4

Кристофер Пламмер. Фото: THR 

Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала

Премьера «Всех денег мира» назначена на 22 декабря, а это значит, что Скотту придется в кратчайшие сроки переснять нужные сцены с Пламмером и полностью переделать рекламную компанию.

В Беларуси фильм должен выйти 22 февраля 2018 года.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Кевин Спейси # Кристофер Пламмер # Ридли Скотт

Другие новости рубрики

Все новости
Кинопремьеры 9 ноября: убийство в поезде и биография художника
09 ноября 2017 07:43

Кинопремьеры 9 ноября: убийство в поезде и биография художника

Кинофестиваль «Лістапад» в разгаре: кому достался Гран-при, а какие фильмы еще ждут своего триумфа?
08 ноября 2017 19:57

Кинофестиваль «Лістапад» в разгаре: кому достался Гран-при, а какие фильмы еще ждут своего триумфа?

Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи
08 ноября 2017 08:28

Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи