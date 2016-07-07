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Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа

07 июля 2016 21:06
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В 2012 году на церемонии «Оскар», Натали Портман, представляющая номинантов на лучшую мужскую роль, сказала про Гари Олдмана: «Это просто безумие, что у него нет статуэтки и это только его первая номинация!» В это правда очень сложно поверить – у Олдмана нет ни одной существенной награды, но его знают и любят все. Многие коллеги по актерскому цеху  называют его своим примером для подражания, а Брэд Питт в одном интервью даже сравнил Олдмана с Богом.

Стэнсфилд и Зорг, Ли Харви Освальд и Розенкранц, Сид Вишес и Людвиг Ван Бетховен, Понтий Пилат и Дьявол, Дракула и Лепрекон-полукровка… Фирменное амплуа актера вовсе не спасители человечества, а отъявленные негодяи самого разного калибра, но именно за это мы его и любим.

Сейчас Олдману 58 лет, но он по-прежнему полон энергии. Его съемочный график расписан до 2020 года и, можно быть уверенным, - он подарит нам еще множество запоминающихся персонажей, а пока давайте вспомним несколько его прежних работ. Хотя выбрать из десятков ярчайших образов только пять было очень сложно.

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-1

«И любой актер, который говорит вам, что он становится тем персонажем, которого играет, либо лжец, либо диагностированный шизофреник».

Сид Вишес – «Сид и Нэнси» (1986)

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-4

Культовый фильм,  в котором, в чисто английской манере, рассказывается мрачная история любви басиста панк-группы The Sex Pistols Сида Вишеса и его девушки Нэнси. Солист The Sex Pistols Джонни Роттен раскритиковал картину и назвал ее сказкой, но даже если он и прав, то сказка эта уж очень похожа на правду. Олдман в главной роли просто невероятный (уже тогда, на самой заре своей карьеры, он заполняет весь экран своей мрачной харизмой), а постановщик Алекс Кокс очень талантливо воссоздал на экране атмосферу 70-х годов.

«На свете есть всего три вещи, ради которых стоит подняться с постели: выпивка, хороший сценарий и Depeche Mode».

Дракула – «Дракула» (1992)

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-7

Красивая и увлекательная сказка, но не очень хорошая экранизация романа Брэма Стокера. Фильм обладает уникальной атмосферой, которая плотно обволакивает и не отпускает до финальных титров. И сценарий у картины вполне себе ничего, да, это не роман Стокера, но история рассказана с огромной старательностью и без перегибов. Не очень повезло фильму только с актерами – Вайнона Райдер и Киану Ривз просто деревянные, а великий Энтони Хопкинс наоборот нещадно переигрывает. Зато Гари Олдман в главной роли Дракулы не менее чем божественен, хотя иногда это немного контрастирует с остальными актерами.

«Я знаю, меня часто называют трудным актером и сумасшедшим маньяком. Но спросите тех, с кем я работаю, и все скажут, что на самом деле я милейший человек».

О.Ж. Грант – «Трасса 60» (2001)

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-10

Сам Гари Олдман называет «Трассу 60» любимым фильмом в своей карьере, а О.Ж. Гранта – самым интересным персонажем, которого ему приходилось играть. И с ним очень тяжело не согласиться. «Трасса 60» - смешная, тонкая, умная современная притча, которое влюбляет в себя раз и навсегда. Посмотрев фильм в первый раз, тут же хочется запустить его по второму кругу и проверить – не упустил ли чего? Поставил фильм сценарист легендарного «Назад в будущее» Боб Гейл. Герой Олдмана – леприкон-полукровка, который обитает на загадочной трассе, которой нет ни на одной карте, и исполняет желания случайных водителей. Вторую главную роль исполнил молодой Джеймс Марсден, для него «Трасса 60» так и осталась главным фильмом в карьере.

«Обычно бывает так: мужики в пабах несут бессмыслицу, а женщины на кухнях несут в мир здравый смысл».

Сириус Блэк – «Гарри Поттер» (2004-2011)

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-13

По словам самого Олдмана, он сыграл в «Гарри Поттере» только потому, что ему было уж очень скучно. Тем не менее, исполнив роль того самого «узника Азкабана», в честь которого названа третья часть саги, актер обеспечил себе любовь не только взрослых киноманов, но и маленьких зрителей, которые после премьеры фильма толпами ходили за артистом. Его появление на съемочной площадке не прошло бесследно и для других актеров – Дэниэл Рэдклифф как-то сказал, что окончательно убедился в том, что хочет связать свою жизнь с кино только после того, как вживую увидел игру Олдмана.

«Шекспир не писал подтекстов. Подтексты надо играть».

Джордж Смайли – «Шпион, выйди вон!» (2012)

Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа-16

Свою единственную номинацию на «Оскар» Гари Олдман получил за относительно спокойную роль. В фильме Томаса Альфердсона он играет британского разведчика, который пытается разоблачить русского шпиона, засевшего в верхушке МИ-6. Хотя в картине отметилась целая толпа талантливых актеров, среди которых Колин Ферт, Джон Херт, Марк Стронг, Том Харди, Бенедикт Камбербэтч и россияне Константин Хабенский и Светлана Ходченкова, этот фильм полноправный бенефис Олдмана. Он живет этой ролью и вызывает у зрителей целую бурю эмоций, и из-за этого становится очень обидно, что «Оскар» в том году унес домой Жан Дюжардэн.       

«То, что другие думают обо мне, не мое дело».

Автор: Наталья Мироновская 

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