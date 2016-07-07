Гари Олдман: «Чтобы быть лучшим – нужно быть эгоистом» – 5 ярких образов самого обаятельного злодея кинематографа

В 2012 году на церемонии «Оскар», Натали Портман, представляющая номинантов на лучшую мужскую роль, сказала про Гари Олдмана: «Это просто безумие, что у него нет статуэтки и это только его первая номинация!» В это правда очень сложно поверить – у Олдмана нет ни одной существенной награды, но его знают и любят все. Многие коллеги по актерскому цеху называют его своим примером для подражания, а Брэд Питт в одном интервью даже сравнил Олдмана с Богом. Стэнсфилд и Зорг, Ли Харви Освальд и Розенкранц, Сид Вишес и Людвиг Ван Бетховен, Понтий Пилат и Дьявол, Дракула и Лепрекон-полукровка… Фирменное амплуа актера вовсе не спасители человечества, а отъявленные негодяи самого разного калибра, но именно за это мы его и любим. Сейчас Олдману 58 лет, но он по-прежнему полон энергии. Его съемочный график расписан до 2020 года и, можно быть уверенным, - он подарит нам еще множество запоминающихся персонажей, а пока давайте вспомним несколько его прежних работ. Хотя выбрать из десятков ярчайших образов только пять было очень сложно.

«И любой актер, который говорит вам, что он становится тем персонажем, которого играет, либо лжец, либо диагностированный шизофреник». Сид Вишес – «Сид и Нэнси» (1986)

Культовый фильм, в котором, в чисто английской манере, рассказывается мрачная история любви басиста панк-группы The Sex Pistols Сида Вишеса и его девушки Нэнси. Солист The Sex Pistols Джонни Роттен раскритиковал картину и назвал ее сказкой, но даже если он и прав, то сказка эта уж очень похожа на правду. Олдман в главной роли просто невероятный (уже тогда, на самой заре своей карьеры, он заполняет весь экран своей мрачной харизмой), а постановщик Алекс Кокс очень талантливо воссоздал на экране атмосферу 70-х годов. «На свете есть всего три вещи, ради которых стоит подняться с постели: выпивка, хороший сценарий и Depeche Mode». Дракула – «Дракула» (1992)

Красивая и увлекательная сказка, но не очень хорошая экранизация романа Брэма Стокера. Фильм обладает уникальной атмосферой, которая плотно обволакивает и не отпускает до финальных титров. И сценарий у картины вполне себе ничего, да, это не роман Стокера, но история рассказана с огромной старательностью и без перегибов. Не очень повезло фильму только с актерами – Вайнона Райдер и Киану Ривз просто деревянные, а великий Энтони Хопкинс наоборот нещадно переигрывает. Зато Гари Олдман в главной роли Дракулы не менее чем божественен, хотя иногда это немного контрастирует с остальными актерами. «Я знаю, меня часто называют трудным актером и сумасшедшим маньяком. Но спросите тех, с кем я работаю, и все скажут, что на самом деле я милейший человек». О.Ж. Грант – «Трасса 60» (2001)

Сам Гари Олдман называет «Трассу 60» любимым фильмом в своей карьере, а О.Ж. Гранта – самым интересным персонажем, которого ему приходилось играть. И с ним очень тяжело не согласиться. «Трасса 60» - смешная, тонкая, умная современная притча, которое влюбляет в себя раз и навсегда. Посмотрев фильм в первый раз, тут же хочется запустить его по второму кругу и проверить – не упустил ли чего? Поставил фильм сценарист легендарного «Назад в будущее» Боб Гейл. Герой Олдмана – леприкон-полукровка, который обитает на загадочной трассе, которой нет ни на одной карте, и исполняет желания случайных водителей. Вторую главную роль исполнил молодой Джеймс Марсден, для него «Трасса 60» так и осталась главным фильмом в карьере. «Обычно бывает так: мужики в пабах несут бессмыслицу, а женщины на кухнях несут в мир здравый смысл». Сириус Блэк – «Гарри Поттер» (2004-2011)

По словам самого Олдмана, он сыграл в «Гарри Поттере» только потому, что ему было уж очень скучно. Тем не менее, исполнив роль того самого «узника Азкабана», в честь которого названа третья часть саги, актер обеспечил себе любовь не только взрослых киноманов, но и маленьких зрителей, которые после премьеры фильма толпами ходили за артистом. Его появление на съемочной площадке не прошло бесследно и для других актеров – Дэниэл Рэдклифф как-то сказал, что окончательно убедился в том, что хочет связать свою жизнь с кино только после того, как вживую увидел игру Олдмана. «Шекспир не писал подтекстов. Подтексты надо играть». Джордж Смайли – «Шпион, выйди вон!» (2012)