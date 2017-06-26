Возможно, лучший режиссер нашего времени: 5 выдающихся фильмов Пола Томаса Андерсона

В русскоговорящих странах имя Пола Томаса Андерсона знакомо далеко не всем, и это огромное упущение. Ведь этот постановщик стабильно входит в списки лучших режиссеров мира, а его фильм «Нефть» признан лучшей картиной XXI века. Пол Томас Андерсон снял всего семь полнометражных фильмов, но каждый из них стал событием в мире кино. Уже после его режиссерского дебюта «Роковая восьмерка» об Андерсоне заговорили как о перспективном постановщике, а после «Ночей в стиле буги» 27-летний молодой человек был причислен к числу современных классиков.

Фото: TheHR

Каждый новый фильм Пола Томаса Андерсона становится событием, но режиссер не зазнается и продолжает делать то, что ему нравится. Он регулярно снимает независимые короткометражки, клипы для своих друзей-музыкантов, скетчи для юмористической программы «Субботним вечером в прямом эфире». Андерсон отличается постоянством в работе: он часто снимает в своих фильмах Джона Си Райли, Джулианну Мур, Хоакина Феникса, Уильяма Х. Мейси, а погибший несколько лет назад Филип Сеймур Хоффман и вовсе засветился почти во всех фильмах режиссера.

Дэниэл Дэй-Льюис на съемках фильма «Призрачная нить». Фото: Rex Archer

Сейчас весь киномир с нетерпением ждет выхода нового фильма Андерсона «Призрачная нить». Интерес к проекту подогрела недавняя новость о том, что работа в этой картине станет последней для легендарного актера Дэниэла Дэй-Льюиса. Этот фильм мы еще обязательно увидим в наградном сезоне, а пока, в день рождения Пола Томаса Андерсона, давайте вспомним те работы режиссера, которыми он уже обеспечил себе место в истории кинематографа. «Ночи в стиле буги» (1997)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Второй полнометражный фильм Андерсона, утвердивший его в качестве талантливого и многогранного режиссера. Ностальгическое кино о «золотом веке» и последующем крахе порно-инустрии 70-х годов. Через щекотливую тему и личные трагедии своих героев режиссер живописует целую эпоху. События фильма зритель видит глазами симпатичного парня Дирка Дигглера, который волею судеб становится звездой фильмов для взрослых, а после падения индустрии опускается на социальное дно. Уже тогда Андерсон показал себя как режиссера, который превосходно работает с актерами. У фильма блестящий состав исполнителей: Берт Рейнольдс, Джулианна Мур, Уильям Х. Мейси, Хизер Грэм, Джон Си Райли, Филип Сеймур Хоффман, Дон Чидл. Именно Андерсон разглядел в Марке Уолберге драматический талант – до «Ночей в стиле буги» тот был миловидным бывшим певцом, пытающимся сделать актерскую карьеру. В фильме использовано множество постановочных «фишек», которые режиссер перенесет в свои будущие работы, а снятая одним дублем сцена с проходкой героя Уильяма Х. Мейси навсегда вошла в историю кино. «Магнолия» (1999)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Если в «Ночах в стиле буги» человеческая трагедия прикрывалась ширмой порно-индустрии, то в «Магнолии» на поверхность вытащены все пороки, потери, саморазрушения, горечи, ошибки, семейные проблемы и недопонимание. Фильм идет более трех часов, но выполнен он на таких скоростях, что оторваться от экрана нет никакой возможности. Картина состоит из множества отдельных историй, которые в конце переплетаются самым невероятным образом. Сам Андерсон считает «Магнолию» вершиной своего творчества, и с этим сложно поспорить. Фильм подарил кинематографу две невероятнейшие сцены, следующие одна за другой, – песня, которую поют все герои, и библейский дождь из лягушек, который в фильме Андерсона выполняет несколько иную функцию. К уже сформировавшемуся в «Ночах» актерскому составу присоединился Том Круз, и режиссер умудрился вытащить из него то исполнение, которое актер не может повторить и по сей день. «Любовь, сбивающая с ног» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый нетипичный фильм Пола Томаса Андерсона. Странноватая комедия, которая больше походит на фильмы Роберта Олтмана или братьев Коэнов, о маленьком человеке. В центре повествования торговец вантузами, имеющий семь сестер и непрошедшие детские комплексы. Несмотря на странную концепцию, это фильм о самой настоящей любви во всех ее проявлениях. «Ночи в стиле буги» и «Магнолия» были причудливыми калейдоскопами о самых разных людях и их пороках, но «Любовь, сбивающая с ног» нарочито скромный и маленький фильм с одним единственным главным героем в неожиданном исполнении Адама Сэндлера. История об аутсайдере, мечтающем о нормальной жизни, не лучший фильм Андерсона (но лучший Сэндлера), но не проникнуться его светлым обаянием просто невозможно. «Нефть» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Если «Магнолия» сделала Андерсона выдающимся режиссером, то «Нефть» перевела его в разряд великих. Фильмы подобного размаха в истории можно пересчитать по пальцам, а последним из них был разве что «Лоуренс Аравийский» в далеком 1962 году. История о человеке несгибаемых устоев, который провел всю жизнь под землей в поисках «черного золота», но не позволил тяжелой работе изменить себя. Главный герой вызывает живой ужас, а смотреть на играющего его Дэниэла Дэй-Льюиса без содрогания невозможно. «Нефть» − тот случай, когда кинематограф приравнивается к качественной литературе. Это совершенное кино, передающее суть конкретного времени, но актуальное всегда. Фильм по праву занимает первую строчку в списке лучших фильмов нового века, и будущим режиссерам нужно будет очень постараться, чтобы превзойти его. Как и актерам, ведь игра Дэниэла Дэй-Льюиса в «Нефти» лежит далеко за гранью обычного актерского перевоплощения. P.S. Остается только надеяться, что новое сотрудничество Андерсона и Дэй-Льюиса в «Призрачной нити» если и не превзойдет «Нефть», то будет на том же уровне и принесет актеру четвертый «Оскар» (мы за рекорды!). «Мастер» (2012)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com