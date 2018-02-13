В ожидании «Оскара»: самые стильные образы Марго Робби на ковровых дорожках

Кажется, только вчера весь мир влюбился в очаровательную блондинку Марго Робби в картине «Волк с Уолл-стрит», но с того момента прошло пять лет, за которые актриса успела достичь небывалых высот.

Карьера Робби без остановки стремится вверх – каждый год она снимается в нескольких заметных фильмах, а список ее будущих работ длиннее, чем у любой другой молодой актрисы.

В 2018 году Марго впервые номинирована на премию «Оскар»

за роль фигуристки Тони Хардинг в биографической картине «Тоня против всех». Настоящая Тоня никогда не отличалась изысканным стилем, а ее яркие и аляповатые наряды всегда подвергались критике и считались примером безвкусицы. Но этого нельзя сказать про играющую ее актрису – каждый выход Робби на ковровую дорожку моментально становится событием. Мы подобрали для вас несколько самых интересных нарядов Марго с различных мероприятий.