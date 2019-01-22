Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019»

Новости США. Номинанты на премию «Оскар» были объявлены в Лос-Анджелесе. Награда присуждается в 24 номинациях. Торжественная церемония вручения награды состоится 24 февраля. Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Рома» и «Фаворитка» – у каждого из фильмов их 10.

«Рома». Фото: imdb.com

В номинации «Лучший фильм» на премию претендуют восемь картин. Это «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера», «Власть». В номинации «Лучший актер» статуэтку могут получить Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»).

«Богемская рапсодия». Фото: Alex Bailey

В номинации «Лучшая актриса» среди претенденток на победу Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома»). В категории «Лучший режиссер» номинантами стали Альфонсо Куарон («Рома»), Адам МакКей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»). В номинации «Лучшая актриса второго плана» одержать победу могут Эмма Стоун («Фаворитка»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»), Эми Адамс («Власть», Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Марина Де Тавира («Рома»).

«Фаворитка». Фото: Yorgos Lanthimos. Fox Searchlight

В категории «Лучший актер второго плана» претендентами на статуэтку являются Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась»), Сэм Рокуэлл («Власть»). В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Рома» (Мексика, режиссер Альфонсо Куарон), «Холодная война» (Польша, режиссер Павел Павликовский), «Магазинные воришки» (Япония, режиссер Хирокадзу Корээда), «Капернаум» (Ливан, режиссер Надин Лабаки), «Работа без авторства» (Германия, режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк). «Лучшим анимационным фильмом» может стать «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак», «Мирай из будущего».

«Остров собак». Фото: imdb.com