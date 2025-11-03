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Задержано 37 человек – в Сербии развернулась новая волна протестов

03 ноября 2025 20:04
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Сербия вновь оказалась в эпицентре политического напряжения. В Белграде у стен парламента развернулась новая волна протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обернулась столкновениями и беспорядками. По данным полиции, накануне было задержано 37 участников протестов.

Задержано 37 человек – в Сербии развернулась новая волна протестов-2

Толпа оппозиционеров забросала палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича петардами и стеклянными бутылками, что привело к пострадавшим. Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы развести противоборствующие стороны. Причиной очередного витка протестов стала годовщина трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Напомним, в ноябре 2024 года бетонный козырек здания обрушился на группу людей. 16 из них погибли. Несмотря на то что по факту ЧП были предъявлены обвинения 13 фигурантам по статьям о коррупции и халатности, оппозиция считает эти меры недостаточными. С того момента протесты в стране не утихают и уже переросли в антиправительственные. Сербские власти отвергают легитимность манифестаций, заявляя, что они управляются извне западными структурами.

# Сербия # Протесты

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