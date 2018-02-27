Кто больше заинтересован в просмотре комедии «О чём говорят мужчины»? Леонид Барац – о смысле жизни, детях и дружбе

Сегодня мы беседуем с актёром, режиссёром, сценаристом, одним из основателей театра «Квартет».

Как к вам обращаться Леонид либо Алексей, потому что Instagram подписан, как Алексей, с чем это связано? Леонид Барац, актёр, режиссёр, сценарист:

Я первые три месяца своей жизни жил у прабабушки, у которой к этому времени умер муж, которого звали Лёня. Хотели, чтобы я был Лёша, а бабушка настаивала на Леониде. Меня записали Леонид, а звали Лёшей.

Наверняка, вы не в первый раз в Минске? Чем вам запоминается город? Леонид Барац:

Не первый. Мы дружили с Тихановичем, мы сотрудничаем с группой Би-2, я люблю «Песняров». На этот раз вы прилетели в Минск на презентацию третьей части фильма. О женщинах стали шутить меньше, либо герои повзрослели, актёры фильма, либо потому что режиссёром стала женщина? Леонид Барац:

Нет. Так нашутились в первых двух, что решили эту тему дозировать, а вообще о женщинах и разговариваем, и шутим по-прежнему, слава Богу, ещё столько же, сколько и раньше. В этом фильме просто так сложилось.

Кто всё-таки больше смотрит эту комедию: женщины или мужчины? Леонид Барац:

У нас были трекинги. Это видишь, какой интерес к определённому фильму. И почему-то произошло так, что девушки от 25 до 35 страшно заинтересованы в выходе фильма. Мальчики в этом же возрасте вообще им неинтересно и не знают. Мужчины от 35 до 45 лет крайне заинтересованы. Мы думали, и Слава выдумал довольно простую теорию. Вот сейчас с нами женщины, так получилось, что женщины как раз в этой возрастной амплитуде та, которая от 25 до 35 и со мной, и с Славой, и с Камилем, и с Сашей, может быть поэтому. Ну как-то так, женщинам от 25 нравятся мужчины от 45.

В чем, по-вашему, смысл жизни? Леонид Барац:

Я не знаю, в чем смыл жизни. Сейчас, мне кажется, это счастье, которого бы хотелось добиться, как поёт Утёсов. В том, чтобы быть нужным тем, кто нужен тебе. И если это так, то неплохо бы смыслом жизни сделать для себя своё же счастье и счастье людей.