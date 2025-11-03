Прямой эфир

Минское «Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате КХЛ

03 ноября 2025 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги до пяти дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках самой продолжительной домашней серии текущего сезона наши парни принимали московский ЦСКА. Обе дружины со старта громко заявили о своих амбициях на успех. Первая 20-минутка была наполнена яркими моментами, команды активно действовали, но никому так и не удалось открыть счет в матче.

По такому же сценарию прошла и вторая треть. В дальнейшем оппоненты показали неуступчивую борьбу и долго держали интригу. Все решили детали в заключительном периоде. В ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне «Динамо» – 2:0.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
16 взятий ворот – завершился 27 тур чемпионата Беларуси по футболу
03 ноября 2025 20:08

16 взятий ворот – завершился 27 тур чемпионата Беларуси по футболу

Шайба нападающего минского «Динамо» возглавила 10-ку лучших голов недели КХЛ
03 ноября 2025 20:07

Шайба нападающего минского «Динамо» возглавила 10-ку лучших голов недели КХЛ

Соболенко продолжает возглавлять первое место в рейтинге WTA
03 ноября 2025 17:33

Соболенко продолжает возглавлять первое место в рейтинге WTA