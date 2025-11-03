Минское «Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги до пяти дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках самой продолжительной домашней серии текущего сезона наши парни принимали московский ЦСКА. Обе дружины со старта громко заявили о своих амбициях на успех. Первая 20-минутка была наполнена яркими моментами, команды активно действовали, но никому так и не удалось открыть счет в матче.

По такому же сценарию прошла и вторая треть. В дальнейшем оппоненты показали неуступчивую борьбу и долго держали интригу. Все решили детали в заключительном периоде. В ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне «Динамо» – 2:0.