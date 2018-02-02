«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: рецензия на главный фильм наградного сезона

В этом году главные лейтмотивы кинематографа – сильные женщины и борьба против системы. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» изящно сочетают одно и другое. Фрэнсис МакДорманд не боится странных ролей – в 1997 году она, например, выиграла «Оскар» за изображение беременного офицера полиции из Миннесоты Мардж Гандерсон. Но при всем очевидном таланте, на экране МакДорманд появляется редко (и в основном в фильмах братьев Коэнов, для которых она давно стала музой). Недавно в интервью актриса откровенно призналась, почему всегда тяготела к необычным персонажам: «На пробах мне говорили, что я слишком старая, слишком молодая, слишком худая, слишком толстая, слишком высокая, слишком низкая, слишком светлая, слишком темная, а им нужен был кто-то другой. Зато теперь я отлично разбираюсь в том, как быть другой». И вот, в возрасте шестидесяти лет, Фрэнсис смело играет главную роль в фильме, который многие называют самым лучшим и самым возмутительным в году. У нас практически не осталось сомнений, что через месяц эта смелость принесет актрисе второй «Оскар».

Фото: imdb.com

В «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», новом фильме Мартина МакДона («Залечь на дно в Брюгге»), МакДорманд играет скорбящую мать, которая берет расследование смерти дочери в свои руки. Этот фильм один из самых трагичных за последнее время, но в нем нашлось место моментам и неожиданной комедии, и искренней нежности, а также актам жестокого насилия. У многих зрителей перехватит дыхание от некоторых эпизодов, но в них есть странная привлекательность. Невероятно интересно наблюдать за очередной дракой или выбрасыванием из окна – эти сцены наполнены темным юмором и заставляют виновато смеяться. Проще говоря, если вам не нравятся фильмы, которые не вписываются ни в один из жанров и вы не готовы терпеть два часа грубой речи персонажей, не стесняющихся в выражениях, то «Три билборда» лучше пропустить. В противном случае, приготовьтесь к дикому и, в конечном счете, полезному фильму.

Фото: imdb.com

Начинается картина с нераскрытого убийства. Молоденькая девушка Анджела Хейс была жестоко убита, прошли месяцы, но расследование этого преступления не достигло никакого прогресса, а у полиции нет даже подозреваемых. Отчаявшаяся мать Анджелы Милдред выкупает три старых рекламных щита на окраине города и размещает на них публичный призыв к шерифу полиции.

Фото: imdb.com

Действия Милдред мгновенно раскалывают жителей Эббинга на два лагеря. Местный священник приходит к ней домой, чтобы утешить и убедить убрать билборды. Стоматолог пытается наказать Милдред с помощью имеющихся у него инструментов (используйте свое воображение). Менеджер рекламной компании, который продал ей эти щиты, сочувствует женщине, так же как ее коллега по работе и местный карлик, давно влюбленный в главную героиню. Ее собственная семья, сын и бывший муж, недовольны ее действиями, потому что они все равно не вернут Анджелу. Но, конечно, как и надеялась Милдред, именно полиция реагирует на билборды наиболее резко.

Фото: imdb.com

Полиция Эббинга показана смехотворно неумелой и опасно коррумпированной. Она не может правильно среагировать даже тогда, когда Милдред, беседует о своих рекламных щитах с тележурналистами (упрекает ее в том, что она «слишком занята пытками чернокожих», и поэтому у нее нет времени искать убийцу девушки). Но проблема городка в том, что местные жители болезненно привязаны к начальнику полиции, приветливому человеку и настоящей душе компании, чего нельзя сказать о грубой и «сухой» Милдред. Один из многих элементов, которые делают «Три билборда» таким богатым фильмом – тот факт, что главный шериф Уиллоуби, к которому обращен призыв на щитах, совсем не плохой (Милдред тоже не особо хорошая, но об этом позже). Уиллоуби, которого с пониманием и теплотой играет Вуди Харрельсон, настоящий джентльмен, любящий муж, заботливый отец, удивительно грамотный и проницательный человек, который умирает от рака поджелудочной железы. Фильм неоднократно дает понять, что он ничего не хочет больше, чем найти убийцу Анджелы, но времени прошло много, а ДНК-экспертиза ни к чему не привела. И зритель видит, что Милдред верит ему, но ей нужен тот, кого можно обвинить. Несмотря на все свои атаки, она уважает и понимает Уиллоуби.

Фото: imdb.com

Подчиненные Уиллоуби, с другой стороны, не заслуживают чьего-либо уважения. Они невежественны, предвзяты и не чураются жестокости. Шериф Диксон, в частности, показан тем еще негодяем. Потрясающе сыгранный Сэмом Рокуэллом, Диксон вспыльчив, нахален и всячески пользуется лояльным отношением Уиллоуби к себе. Он живет с матерью, читает комиксы, регулярно напивается до отупения и решает все проблемы кулаками. Говоря о втором «Оскаре» для МакДорманд, нельзя не сказать о первом для Рокуэлла, который также был номинирован на награду и уверенно идет к победе. Второй план в фильме тоже превосходен (картина не зря получила награду за лучший актерский состав). Особенно радуют юный Лукас Хеджес (племянник главного героя в «Манчестере у моря»), играющий сына Милдред, и Джон Хоукс в роли ее бывшего мужа Чарли. Трогательны Эбби Корниш в роли супруги Уиллоуби и Калеб Лэндри Джонс в образе менеджера рекламного агентства. Совершенно очаровательна Самара Уивинг в маленькой роли молодой любовницы Чарли, которая своей искренностью смогла растопить сердце даже у Милдред. А Питер Динклейдж из «Игры престолов» выдает практически шекспировского персонажа.

Фото: imdb.com

МакДона уже выиграл «Оскар» за свой короткометражный фильм «Шестизарядник» в 2006 году и был номинирован в 2009 за сценарий «Залечь на дно в Брюгге», но этот год может принести ему еще две статуэтки (его отсутствие среди претендентов на «лучшего режиссера» оставим на совести Академии). Он известный британский драматург, а некоторые его пьесы («Калека с острова Инишмаан», «Сиротливый Запад», «Человек-подушка») хорошо известны и на русском языке. Диалоги МакДона в «Трех билбордах» максимально театральные и живые, а сама история эластичная и легко проецируется на любую реальность.

Фото: imdb.com

Эббинга в штате Миссури на самом деле не существует, но МакДона создал собственную версию маленького городка в американской глубинке, который реален и абсолютно убедителен. Поскольку режиссер не американец, у некоторых зрителей может возникнуть мысль, что его фильм наполнен осуждением. Но другие поймут, что МакДона испытывает привязанность и глубокую симпатию к Эббингу и его «испорченным» жителям. Особенно к Милдред.

Фото: imdb.com