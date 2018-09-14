Что было: В Ташкент – не турпоездка/ Без табу на молоко

Договорились на миллиард

Официальный визит белорусской делегации во главе с Президентом Лукашенко в Узбекистан, на первый взгляд, может напоминать обычную двухстороннюю встречу лидеров. Часто бывает так: встретились, возложили цветы, пообщались с глазу на глаз, потом в расширенном составе, потом перерезали ленточку, подписали пару папок договоров, обнялись и разъехались. Но в этот раз, судя по телерепортажам, программа отличалась насыщенностью мероприятий и их разнообразием. Может, так случилось именно потому, что визит готовился 2 года. Оставим в стороне комплиментарность и описание атмосферы переговоров, которую аналитики оценили как теплую и дружескую. Обратимся к конкретике. Тон отношениям, как это происходит в последнее время во всем мире, задает экономика. Она сегодня – главный приоритет. Это неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. И в Ташкенте была озвучена цифра: страны обладают потенциалом для роста товарооборота до 1 млрд. долларов. За счет чего он будет обеспечиваться? Лукашенко и Мирзиёев открыли новый корпус белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш". В Ташкенте начала работать выставка белорусских производителей Made in Belarus. Подписано соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Планируется выполнять совместные научно-технические проекты и программы, проводить мероприятия в научной и научно-технической сферах. Стороны договорились, что в этом году в Узбекистан будет отправлено 20 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн. Не обошли вниманием взаимные поставки продовольствия. Можно еще перечислять решения, принятые в Ташкенте на уровне президентов, министерств. Но важно не то, сколько документов скрепили своими подписями представители сторон, какими подарками и заверениями обменялись, а какие и когда деньги поступят в бюджеты, как они повлияют на экономики.

Чтобы не дуть на молоко

Через месяц в Могилеве состоится большой форум регионов Беларуси и России, в котором ожидается участие глав государств. До этого надо еще многое сделать. Возможно, поэтому на следующей неделе запланировали встречу два премьера – Сергей Румас и Дмитрий Медведев, чтобы обсудить многие вопросы, снять существующие проблемы. Сегодня наш позвонил российскому, поздравил коллегу с днем рождения. А нерешенных вопросов между странами, как известно, всегда было достаточно. Понятно, за одну встречу или даже форум их не снимешь, нужны годы усилий, движение шаг за шагом. Вот, например, последняя сводка с «молочного фронта». Положительная. По сообщению Россельхознадзора, с 15 сентября отменяются введенные ранее ограничения на поставки в Россию молочной продукции ОАО «Бабушкина крынка» – сыра, масла, творога. Но есть условия: указанная продукция должна быть произведена с 15 сентября, сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. И за исключением той, что перевозится наливом, в том числе в таре объемом более 2,5 литра. Решение это было принято на основании гарантий нашего Минсельхозпрода и с учетом материалов, представленных в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества по процедуре снятия ограничений по поставкам молочки на этот год. Новость приятная для предприятия, правительства и всех белорусов. Хорошо, если этот шаг – не снисхождение накануне важных встреч. Или не уступка российским кондитерам в ответ на их давление. О проблеме возникшего дефицита молочного сырья кондитеры предупредили премьера Медведева, он в курсе. Но судя по тому, как эти ограничения снимаются или вводятся, можно сделать вывод, что вопрос не в качестве белорусского молока, а в попытках защитить своих производителей. Где гарантии, что запреты не прекратятся далее, после дружеских и деловых саммитов? Нет таких гарантий.

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В.Д.