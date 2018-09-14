«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

Это лишь подчеркивает, что визиту Александра Лукашенко в Узбекистан придается особое значение.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства стал первым из зарубежных лидеров, кто побывал в «Кайнарсае» (об этом читайте здесь ).

Стоит отметить, что он уже принес конкретные результаты. 13 сентября в Ташкенте подписано 16 соглашений. Только по итогам двустороннего бизнес-форума заключено более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов.

Стороны планируют расширять промышленную кооперацию. Так, обсуждалась возможность создания совместного предприятия в сфере легкой промышленности. В частности, речь шла о возделывании и переработке хлопка. В ближайшие время стороны планируют выйти на совместный товарооборот в миллиард долларов. А до конца 2018 года партнеры создадут дорожную карту сотрудничества.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Условились, что в Каракалпатии тракторный завод наш минский сделает сборочное производство. На первом этапе 1000 тракторов будет выпускать. Плюс прицепной инвентарь.

Задача поставлена на ближайшие два года удвоить то, что мы будем иметь сейчас по всем сферам. Есть хорошие проекты. Самое главное, что наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга.