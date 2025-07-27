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В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК

27 июля 2025 17:07
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На неделе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против руководителей международной секты, которая действовала в Беларуси. Адептов привлекали в отдаленные деревни Гродненской и Витебской областей, где они полностью разрывали связи с внешним миром и близкими. Но это еще полбеды. Секта отрицала действующую власть и фактически узурпировала госорганы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пять руководителей экстремистского формирования арестованы. Один из лидеров белорусской ячейки объявлен в розыск.

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК-2

В Беларуси секта действовала в Гродненской и Витебской областях – в последней и вовсе намеревались создать анклав.

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК-4

Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси:
В деревне Кайки Витебской области последователи указанной организации намеревались построить поселение, состоящее из нескольких домов в рамках одной деревни с закрытой территорией, с закрытой формой организации. Доступ посторонних лиц туда должен был быть ограничен, и попасть туда можно было только с благословения высших чинов указанной организации.

Но в планы секты вмешались оперативники ГУБОПиКа. Основные фигуранты, которые курировали секту в Беларуси под стражей, в России задержан и сам Зосима.

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК-7

Сергей Зубарев, начальник 10-го управления( по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Все активные участники данной секты изобличены. Тем не менее среди тех, кто был зомбирован, вовлечен на том или ином этапе в данную секту, в настоящее время продолжается работа, в том числе и по установлению иных адептов. Чтобы в дальнейшем данная секта перестала существовать.

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК-9

В ходе следствия установлено, что сектанты готовили агитационные материалы и публикации для экстремистских интернет-ресурсов. Их главная цель – как можно сильнее навредить традиционным христианским ценностям. Теперь адептов ждет суд. Пока не божий – строгий земной.

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК-11

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Пяти руководителям экстремистского формирования, в зависимости от степени их участия в преступлениях, предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть 1 статьи 361-1 – «Создание и руководство экстремистским формированием». Часть 2 статья 193 – «Организации руководства религиозной организацией, посягающие на личность, права и обязанности граждан». И часть 3 статьи 130 – «Разжигание национальной и религиозной вражды и розни».

# МВД Беларуси # МВД # Закон

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