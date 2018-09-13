«Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий

Новости Беларуси. Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан готовился два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О нем стороны договорились на встрече в Самарканде.
Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте
Об этом Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана. В целом же, нынешняя встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Александр Лукашенко поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами, и каждый из вас должен найти здесь уже в этом году себе работу. Если надо узбекам здесь зерноуборочный комбайн, сделайте им тот, который им нужен.
Если здесь нужен оборотный плуг, именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси или Украине, России – сделайте его. Богатая, а в перспективе еще более богатая страна Узбекистан за это платит деньги. И мы должны сделать так, чтобы они стали еще богаче, чтобы они потом еще больше могли заплатить. Это наша общая цель.
Эффективным инструментом наращивания торгово-экономических связей может стать развитие взаимодействия на уровне регионов двух стран. И вот добавьте еще, кроме того, что здесь члены правительства, руководители регионов. И если они по одному проекту реализуют – слушайте, мы в миллиард не вложимся. Мы два миллиарда, а то и больше сможем наработать при такой потребности в Узбекистане в новых технологиях, к развитию. При той революции, можно сказать, экономической революции да и политической, которую затеял здесь мой коллега – какой миллиард? Это огромные инвестиции, огромные деньги. А нам это надо, потому что 50 % того, что мы производим, мы не потребляем, мы экспортируем. И мы готовы сегодня опыт, знания, технологии, систему подготовки кадров по просьбе президента Узбекистана перенести сюда.
Мы не туристическую поездку совершили – я это уже чувствую – а мы приехали сюда с конкретными предложениями и с конкретными предложениями на требования и пожелания моего друга, моего брата, моего коллеги президента Узбекистана.
Также 13 сентября два президента открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus. Всего в ней участвуют более 150 отечественных предприятий и организаций.
«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном