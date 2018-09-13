«Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий

Новости Беларуси. Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан готовился два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О нем стороны договорились на встрече в Самарканде. Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте Об этом Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана. В целом же, нынешняя встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Александр Лукашенко поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами, и каждый из вас должен найти здесь уже в этом году себе работу. Если надо узбекам здесь зерноуборочный комбайн, сделайте им тот, который им нужен. Если здесь нужен оборотный плуг, именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси или Украине, России – сделайте его. Богатая, а в перспективе еще более богатая страна Узбекистан за это платит деньги. И мы должны сделать так, чтобы они стали еще богаче, чтобы они потом еще больше могли заплатить. Это наша общая цель.