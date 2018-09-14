«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

Новости Беларуси. Пустили корни в Беларуси. Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так завершается Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Его участники посадили аллею из можжевельника. Эта разновидность растения имеет крону, напоминающую по форме ракету. По словам звездных гостей, за все предыдущие три десятилетия существования Ассоциации и проведения подобных конгрессов они еще нигде не оставили о себе такую живую память. И многие хотели бы еще вернуться вновь в нашу страну. Беларусь покорила покорителей космоса душевностью и гостеприимством.

Я уверен, что они расскажут самое лучшее о своем отношении в тех местах, где они родились уже своим близким. И поток людей в Беларусь увеличится.

Олег Новицкий, летчик-космонавт (Россия): Конечно, многие приехали впервые. Я больше чем уверен, что всем участникам на 100 % прием очень понравился. Понравилась чистота города, отношение людей, их простота, порядочность.

Ян Ливэй, космонавт (Китай):

Я был очень польщен тем, что на церемонии открытия конгресса нас встретил Президент Беларуси. Он обещал нам самый теплый прием. Так оно и произошло.

Это мой первый визит в Минск. Ваш город очень чистый и современный, а люди дружелюбные. Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос.

Вечером 14 сентября состоится церемония закрытия космического конгресса. Симпозиумы, деловые переговоры, бизнес-контракты между учеными проходили всю эту неделю.

Не меньшую пользу принесли и так называемые встречи «без галстуков». Люди космоса встретились с белорусской молодежью и посетили малую родину наших космонавтов.

В этом конгрессе Ассоциации участников космических полетов участвовали более 80 космонавтов из 17 стран мира.