Прямой эфир

Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте

13 сентября 2018 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По итогам переговоров Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года.

Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте-1

Также развивать диалог договорились академии наук двух стран, министерства иностранных дел, здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства и продовольствия. Также Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев поставили подписи под совместным заявлением.

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном»

«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном

Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»

# Беларусь-Узбекистан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном
13 сентября 2018 10:48

«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном

Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»
13 сентября 2018 08:08

Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»

Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана: какие темы на повестке дня
13 сентября 2018 06:17

Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана: какие темы на повестке дня