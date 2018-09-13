Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров в Ташкенте

Новости Беларуси. По итогам переговоров Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года.
Новости Беларуси. По итогам переговоров Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года.
Также развивать диалог договорились академии наук двух стран, министерства иностранных дел, здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства и продовольствия. Также Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев поставили подписи под совместным заявлением.
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