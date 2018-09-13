Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном»

Оба лидера отметили определенный прорыв в отношениях. Так, обе страны делают акцент во внешней политике на развитие сотрудничества в экономике. Потенциал товарооборота Беларусь и Узбекистан оценили в 1 миллиард долларов.

Новости Беларуси. 13 сентября главные политические новости приходят из Ташкента, где состоялось сразу несколько важных встреч на уровне глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком и расширенном составах.

Пока цифры взаимной торговли не слишком большие. По итогам первого полугодия мы наторговали на 100 миллионов долларов. Но рост есть. Ведь это в 1,7 раза больше, чем в 2017 году. Настроены стороны и на развитие производственной кооперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нашего растущего производства нужны рынки. И нам предлагают – приходите. 33 миллиона человек. Это только на территории 33, а вокруг – регион колоссальнейший.

Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном, но мы не хотим идти туда одни – мы хотим с вами туда придти с нашей продукцией. Поэтому создавая в том числе в Узбекистане продукцию, в том числе и сложную продукцию – машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам, они это оценят. Им всё нужно.

Экономика – это фундамент, основа любых отношений. Потом и политика, и дипломатия – всё пристроится. Несмотря на то что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличился (об этом президент говорил), сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о 500 миллионах долларов и с этим сюда приехал. Но когда услышал от президента, что не за горами, завтра – миллиард, думаю: слава тебе, Господи, мне не надо об этом говорить. Если президент об этом говорит, значит, есть цель, а мы к этому готовы.