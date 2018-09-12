Сняты ограничения на ввоз белорусской молочки в Россию

Новости Беларуси. Россия сняла ограничения на ввоз белорусской молочной продукции. По результатам исследований, которые были дополнительно проведены, выяснилось, что товар не представляет угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несоответствия стандартам также являются допустимыми. На сегодняшний день Беларусь согласовала ряд предприятий, которые могут поставлять продукцию на российский рынок. Между странами заключено соглашение о дополнительном технологическом контроле.