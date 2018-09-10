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Запрет на импорт сухого молока из Беларуси ударил по российским кондитерам

10 сентября 2018 17:26
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Новости Беларуси. Российские кондитеры просят вернуть им белорусское молоко. Запрет на импорт сухого сырья из Беларуси очень больно ударил по российским производителям кондитерских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пересмотра цепочки поставок и удорожания молока они могут уступить долю рынка белорусским же кондитерам. Предприятия уже рапортуют об острой нехватке сырья, утверждая, что собственного сухого молока нужного качества в Российской Федерации недостаточно и оно на 15-20 % дороже белорусского. В настоящее время участники рынка активно апеллируют напрямую к руководству правительства, угрожая ростом цен на продукцию.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Савицкий

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