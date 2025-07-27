Большие стадионы, Кубок Дэвиса и лучший спорт для девочек. Интервью с теннисистом Егором Герасимовым

На открытых кортах столичного Дворца тенниса состоялся летний чемпионат Беларуси, главный отечественный старт. Титул и трофей у женщин завоевала Алена Фалей, в решающем поединке она нанесла поражение Дарье Хомутянской – 6:2, 7:6. У парней Эрик Арутюнян одержал победу над Михаилом Дубровским (6:1, 6:1) и стал чемпионом Беларуси в мужском сегменте одиночного разряда.
В этом году в Минск пожаловали почти все сильнейшие теннисисты страны. Егор Герасимов колесит по миру, чтобы вернуть свои лучшие позиции – 65-я строчка в мировом рейтинге.
В студии «Спорттаймера» Егор Герасимов, белорусский мастер ракетки.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ты вообще более взрывной или более спокойный?
Егор Герасимов, теннисист:
Наоборот, спокойный. Какие-то душевные разговоры или просто пообщаться на какие-то темы интересные люблю. Когда общаешься, немножко отдаешься диалогам, как будто бы.
Юлия Силипицкая:
То есть ты прямо чувствуешь этот эмоциональный выхлоп?
Егор Герасимов:
Отдаюсь, да. Чувствую, что на соревнованиях нужно поменьше общаться. Люблю там про теннис поговорить, «Формула-1» мне нравится как спорт.
Юлия Силипицкая:
Таланты в теннисе есть или все-таки в теннис может заиграть любой? Главное – финансирование.
Егор Герасимов:
Нет, это очень большая часть. Просто мало одного таланта. То есть нужно еще очень много факторов. На соревнования в теннисе очень важно ездить. Это вообще основное, как в любом виде спорта. Соревнования – это самое важное. А ездить нужно минимум до 30 недель в году. То есть ты не можешь играть 10 турниров, и все, хватит, или я набрал очков. Если посмотреть мировой рейтинг, кто сколько играет, то играют 30+ турниров.
Юлия Силипицкая:
А ты скучаешь по Кубкам Дэвиса? По этой атмосфере?
Егор Герасимов:
Больная тема. Мечта каждого теннисиста, ребенка. Все-таки с детства смотришь эти матчи, играешь за свою страну. Я – патриот, люблю свою страну и всегда мечтал играть за Кубок Дэвиса. И когда начал играть, всегда там отдавался на 100%.
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