Большие стадионы, Кубок Дэвиса и лучший спорт для девочек. Интервью с теннисистом Егором Герасимовым

В этом году в Минск пожаловали почти все сильнейшие теннисисты страны. Егор Герасимов колесит по миру, чтобы вернуть свои лучшие позиции – 65-я строчка в мировом рейтинге.

На открытых кортах столичного Дворца тенниса состоялся летний чемпионат Беларуси, главный отечественный старт. Титул и трофей у женщин завоевала Алена Фалей, в решающем поединке она нанесла поражение Дарье Хомутянской – 6:2, 7:6. У парней Эрик Арутюнян одержал победу над Михаилом Дубровским (6:1, 6:1) и стал чемпионом Беларуси в мужском сегменте одиночного разряда.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты вообще более взрывной или более спокойный?

Егор Герасимов, теннисист:

Наоборот, спокойный. Какие-то душевные разговоры или просто пообщаться на какие-то темы интересные люблю. Когда общаешься, немножко отдаешься диалогам, как будто бы.

Юлия Силипицкая:

То есть ты прямо чувствуешь этот эмоциональный выхлоп?

Егор Герасимов:

Отдаюсь, да. Чувствую, что на соревнованиях нужно поменьше общаться. Люблю там про теннис поговорить, «Формула-1» мне нравится как спорт.

Юлия Силипицкая:

Таланты в теннисе есть или все-таки в теннис может заиграть любой? Главное – финансирование.

Егор Герасимов:

Нет, это очень большая часть. Просто мало одного таланта. То есть нужно еще очень много факторов. На соревнования в теннисе очень важно ездить. Это вообще основное, как в любом виде спорта. Соревнования – это самое важное. А ездить нужно минимум до 30 недель в году. То есть ты не можешь играть 10 турниров, и все, хватит, или я набрал очков. Если посмотреть мировой рейтинг, кто сколько играет, то играют 30+ турниров.

Юлия Силипицкая:

А ты скучаешь по Кубкам Дэвиса? По этой атмосфере?

Егор Герасимов:

Больная тема. Мечта каждого теннисиста, ребенка. Все-таки с детства смотришь эти матчи, играешь за свою страну. Я – патриот, люблю свою страну и всегда мечтал играть за Кубок Дэвиса. И когда начал играть, всегда там отдавался на 100%.