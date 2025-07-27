Сжигали паспорта и призывали к убийствам! Изнанка секты «Царская империя» – подробности дела

На неделе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против руководителей международной секты, которая действовала в Беларуси. Адептов привлекали в отдаленные деревни Гродненской и Витебской областей, где они полностью разрывали связи с внешним миром и близкими. Но это еще полбеды. Секта отрицала действующую власть и фактически узурпировала госорганы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пять руководителей экстремистского формирования арестованы. Один из лидеров белорусской ячейки объявлен в розыск. Сколько белорусов вступили в секту и что проповедовали ее адепты, в материалах дела разбирались наши корреспонденты.

– Приезжали машины, заезжали туда на территорию. В черной одежде ходил, с крестом на шее.

– Мы видели, что приезжают машины, собираются, сразу, с какой целью и что, мы не знали. Я спросила, что здесь будет, сказали, что женский монастырь.

Местные жители сначала и не поняли, что происходит за этим высоким забором в деревне Улазы Мостовского района. Православные молитвы и крестные ходы, вроде бы все безобидно, к тому же владелица дома, назовем ее Лариса, – одна из своих. Жила неподалеку в родительском доме, а заброшенный участок купила в дар религиозной секте, как место для проведения ритуалов. В тихий омут ушла с головой.

– Вышла замуж, потом развелась. Дочка погибла. Они таких людей ищут, у которых беда, горе... У людей уже психика нарушена, и они вот обработают такого человека. Вот и она продала квартиру в городе. И, наверное, отдала все деньги в эту секту.

– Было видно, что она уже в длинной юбке черной. Жара на улице, лето, она в платке этом черном. Все уже поняли, что с чем-то она тут связана.

Лариса полностью оборвала связь с реальным миром, родственников избегала. Заболела туберкулезом, но правила секты запрещали медицину – ее главари рекомендовали женщине лечиться молитвой и козьим молоком.

Говорили ей: куда ты попала, что ты там, почему, но никак не реагировала. Мы приглашали ее, она сказала: что мне с вами говорить!

Но уговоры не работали, ведь внутри этого здания сила убеждения была куда мощнее. В стенах обычного деревенского дома – настоящая сектантская церковь. Галина Буро, корреспондент:

В доме все оборудовано для богослужения. Вот здесь алтарь с иконостасом, с большим количеством ликов святых, в том числе царской семьи императора Николая Романова, крест, церковная атрибутика и место для исповеди. Кажется, что все по традиционным православным канонам, но это лишь на первый взгляд.

Предводитель секты находился в России – «царь» Зосима. Вообще-то, Леонид Власов, но себя он именовал «помазанник божий», выходец из императорского рода Романовых. А по факту наркоман с судимостями за хулиганство и педофилию. Псевдопатриарх утверждал, что традиционные православные церкви неправильные, батюшки учат ереси, а он постиг истинную суть веры.

Свидетель:

Зосима хочет свою власть, захватить, стать царем. Принуждают людей избавляться от документов, продавать жилье.

В секте под названием «Русская православная церковь – царская империя» (организация признана экстремистской) жили в своем никем не признанном царстве-государстве «Триединая Русь», границы Беларуси, России и Украины отрицали, представителей власти считали незаконными, а всех, кто работает на благо этих государств, – бесами. Банковские карты, водительские удостоверения и паспорта не допускались. Якобы это путь к дьяволу.

Оперативный Сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Вот такие документы делали адептам этой секты. Выдано в 2023 году, земская канцелярия царской империи. Чтобы получить такой документ, надо было отказаться от всех документов: паспортов, свидетельства о рождении.