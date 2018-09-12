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МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном

12 сентября 2018 13:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт №1 приземлился в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном-1

Это первый официальный визит белорусского Президента в Узбекистан за последние 20 с лишним лет. Стороны надеются, что он станет прорывом в двусторонних отношениях.

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МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном-4

В Ташкенте уже начал работу деловой форум, он собрал бизнесменов двух стран. Ожидается, что стороны подпишут около полусотни контрактов на сумму в 100 миллионов долларов.

МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном-7

Федор Домотенко, генеральный директор МТЗ:
Практически два года тракторный завод на постоянной основе имеет не только сборочное производство, но и поставляет готовую продукцию. Будет подписываться соглашение – рамочный контракт – на поставки в 2019 году. В том числе будет подписан меморандум по разработке сборочного производства – гусеницы нашей – она очень востребована в Узбекистане.

МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном-10

Ознакомиться с белорусской продукцией можно будет на выставке. В экспозицию вошли достижения разных отраслей: от машиностроения и продовольствия, до спорта и туризма. В первом полугодии товарооборот между странами заметно оживился по сравнению с аналогичным периодом 2017. Он составил 99,5 миллиона долларов.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Федор Домотенко # Фотофакт

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