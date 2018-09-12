МТЗ планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт №1 приземлился в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

Это первый официальный визит белорусского Президента в Узбекистан за последние 20 с лишним лет. Стороны надеются, что он станет прорывом в двусторонних отношениях. Есть интерес к гомельской технике, расширен интерес к технике «Бобруйскагромаша» – Леонид Маринич

В Ташкенте уже начал работу деловой форум, он собрал бизнесменов двух стран. Ожидается, что стороны подпишут около полусотни контрактов на сумму в 100 миллионов долларов.

Федор Домотенко, генеральный директор МТЗ:

Практически два года тракторный завод на постоянной основе имеет не только сборочное производство, но и поставляет готовую продукцию. Будет подписываться соглашение – рамочный контракт – на поставки в 2019 году. В том числе будет подписан меморандум по разработке сборочного производства – гусеницы нашей – она очень востребована в Узбекистане.