Семейный пикник, фестиваль моды и стиля и международный парад оркестров – Брест отметил День города

В топе городов для путешествий и один из древнейших областных центров нашей страны. В Бресте отметили День города и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Семейный пикник, модный показ «Воздушный подиум», фестиваль моды и стиля «LookБуг» и международный парад оркестров – программа торжеств была масштабной.

А накануне в городе открыли новый арт-объект на главной пешеходной улице, которую невозможно представить без легендарного фонарщика. Это огромная пуговица. Она выполнена из нержавеющей стали. Ее диаметр 340 сантиметров, а вес 1 019 килограммов.