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Семейный пикник, фестиваль моды и стиля и международный парад оркестров – Брест отметил День города

27 июля 2025 17:36
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В топе городов для путешествий и один из древнейших областных центров нашей страны. В Бресте отметили День города и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Семейный пикник, фестиваль моды и стиля и международный парад оркестров – Брест отметил День города-2

Семейный пикник, модный показ «Воздушный подиум», фестиваль моды и стиля «LookБуг» и международный парад оркестров – программа торжеств была масштабной.

Семейный пикник, фестиваль моды и стиля и международный парад оркестров – Брест отметил День города-4

А накануне в городе открыли новый арт-объект на главной пешеходной улице, которую невозможно представить без легендарного фонарщика. Это огромная пуговица. Она выполнена из нержавеющей стали. Ее диаметр 340 сантиметров, а вес 1 019 килограммов. 

Семейный пикник, фестиваль моды и стиля и международный парад оркестров – Брест отметил День города-6

Чем удивляет модная столица Беларуси и сколько весил торт от именинника, которым угостили горожан?

Как в Бресте отметили именины города, смотрите в видео.

# Праздник в городе

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