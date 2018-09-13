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Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

13 сентября 2018 18:52
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Новости Беларуси. 13 сентября Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей «Made in Belarus», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев-1

Это отличная возможность для жителей Узбекистана познакомиться с качеством наших товаров, наметить кооперационные связи и деловые контакты, и даже попробовать на вкус наши продукты.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев-4

В масштабной экспозиции – продукция машиностроения и нефтехимии, деревообработки и сельского хозяйства. Здесь же – презентация наших возможностей в строительстве, транспорте, здравоохранении, науке, образовании и туризме.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев-7

Всего в выставке участвуют более 150 белорусских предприятий и организаций. Демонстрироваться лучшие достижения нашей экономики будут на площадке национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» по 19 сентября.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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