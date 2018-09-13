Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания. В эти дни Александр Лукашенко находится с официальным визитом в этой стране, первым за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусского Президента лидер Узбекистана принимает в резиденции «Куксарой». Традиционно здесь размещаются иностранные делегации, проводятся встречи на высшем уровне. Сегодняшним переговорам, как и положено, предшествовали протокольные мероприятия. С самого утра прошла официальная церемония встречи с участием оркестра и роты почетного караула.

Беларусь и Узбекистан – это те страны, про которые говорят, что расстояние – не помеха. По итогам первого полугодия мы наторговали без малого на 100 миллионов долларов. Цифры в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но, тем не менее, расти есть куда. В Узбекистане по достоинству оценили наши тракторы, лесоматериалы, лекарства. Также стороны настроены на развитие производственной кооперации.

Уже сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства белорусской техники. Совместные проекты могут появиться в сфере АПК. Это сотрудничество в области молочного скотоводства, птицеводства и переработки сельхозпродукции. Беларусь готова поделиться с Узбекистаном и своим опытом, и технологиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне говорю: то, что вы сделали за два года… Конечно, нельзя было рвануть. Нельзя было изобилие создать здесь, потому что вам пришлось разгребать завалы, и завалов было достаточно, в том числе в белорусско-узбекских отношениях. Это же не дело, что близкие народы, не было у вас таких контактов на самом высоком уровне, как сейчас – аж почти четверть века. Поэтому вам пришлось разгребать завалы и внутри страны – и объективные, и субъективные вещи. Все-таки 33 миллиона примерно населения – это гигантская республика.

Поэтому я вам сразу сказал, что мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады. Особенно то, что вы выстроили отношения с соседями.

Вы открыли посольство у нас. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров. Действительно географически так. Мы близкие люди. И мы подберем самое хорошее место – напротив Дворца Независимости. Если вы рискнете, в стиле узбекском построить там красивое посольство, как вы здесь строите.

Проблем, конечно, в Узбекистане немало. Они и с советских времен объективно накапливались, хватает их. Но я вам должен сказать, как другу: если вам что-то в Беларуси нравится, а у нас экономики сопрягаются – мы не конкуренты, мы перенесем в Узбекистан производство, научим людей, чему мы умеем. У нас есть опыт. Мы в далекой Венесуэле так работали. А тут же рядом – со своими людьми. Если вас будет что-то интересовать, пожалуйста, мы это сделаем.