«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

Новости Беларуси. Вклад в общий каравай Беларуси внесло сельхозпредприятие «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уникальность в том, что большинство работников здесь – бывшие осужденные.

Трудотерапию проходят и зависимые от алкоголя. Нашлось им занятие на ферме и на созданной здесь не так давно пасеке. Эту землю в начале года передали в ведение уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Вопрос о ресоциализации осужденных – основной, который лежит на повестке дня сегодня.

Мы реализуем этот проект достаточно успешно, на мой взгляд. Будем строить отдельные сооружения, здания для проживания. Возможно, будем покупать старые дома и их реконструировать. Различные варианты рассматриваем. Самое главное, что мы создаем здесь рабочие места.

На предприятии уже работает новая линия по производству комбикормов. В планах наладить переработку мяса. Сейчас здесь полным ходом готовятся в осеннему севу.