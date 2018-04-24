24 апреля. Что было: Президентское послание народу/ Молоко не по вкусу?/ Бизнес на крови

Важнейшее политическое событие нынешней весны состоялось в Беларуси. Президент Александр Лукашенко обратился с традиционным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Восемнадцатое обращение было короче предыдущих, но ожидаемо эмоциональным, с жесткими и конкретными оценками ситуации в мире и стране. Если попытаться передать содержание общими тезисами , то картина будет следующей. Мир сейчас нестабилен. Порой поленья в огонь конфликтов подбрасывают СМИ, с чем нельзя мириться. Беларусь будет продолжать многовекторную предсказуемую политику. В прошлом году эффективность, с которой работала страна, и кропотливый труд народа дали положительный результат. «Совместными усилиями негативные тенденции последних лет преодолены», – констатировал Глава государства. Заявил о том, что в экономике впереди много задач, в том числе поэтому сейчас « не до референдумов ».

Поставил ряд задач перед правительством: провести аттестацию кадров, увеличить расходы на социальную сферу, активнее решать проблемы в ЕАЭС, которые мешают развитию интеграционного союза, бескомпромиссно бороться с коррупцией. Собственно, это задачи не только чиновников, но и всего общества. И мы должны понимать, что «наша безопасность – в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства», подчеркнул Президент.

Чью сметану ест русская кошка

Белорусская «молочка» продолжает держать в напряжении белорусских и российских правительственных чиновников. Мы хотим больше продать, они хотят меньше купить. И так из года в год. Сегодня в Минсельхозпроде Беларуси прошел уже второй в течение апреля раунд консультаций на эту «военную» тему. Первое совещание было в Москве 20 апреля с участием министра Леонида Зайца. А в этот раз стороны обсуждали в формате видеоконференции балансы поставок молока и номенклатуру продукции. Будет ли толк от этих минских переговоров, сказать не возьмется, пожалуй, ни один из участников. Потому что молочный конфликт имеет затянувшуюся историю, а тема озвучивалась даже на уровне, как говорится, «выше некуда». Сегодня же Александр Лукашенко в Послании народу и Национальному собранию весьма жестко затронул этот вопрос в очередной раз. «Зачем из Новой Зеландии или откуда везти эти 50 тысяч тонн сухого молока, если рядом в Беларуси некуда было его деть? Качественное, хорошее рядом. За полцены можно было купить», – заявил Президент. Однако по-прежнему россияне предпочитают, по всему видать, сухое новозеландское молоко натуральному белорусскому.

Деньги из вены

Что за предприимчивые люди вокруг нас! Взятка – это уже банально. Другое дело – получать пенсию за умершую 30 лет назад маму или продать по поддельным документам автомобиль… Наш сегодняшний умелец – донор. Он сдавал кровь и за это по закону имел право на компенсацию в размере среднедневного заработка за положенные двое суток отдыха. И таким благотворительным образом он почти за три года получил более 17 тысяч рублей. Но фокус в том, что минчанин вообще-то нигде не числился. Липовые справки «с места работы» ему рисовала подруга: указывала суммы заработка, ставила печать давно ликвидированной организации, подделывала подписи директора и бухгалтера. Ну и доигрались. Как сообщил Следственный комитет, завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего минчанина и его 35-летней знакомой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (мошенничество, группой лиц, в крупном размере) УК Республики Беларусь. Он теперь в изоляторе, она – под подпиской о невыезде. Материалы переданы прокурору для направления в суд.