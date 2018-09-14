Как 22-летний парень из столяра стал соцработником: «Научил одну женщину пользоваться Instagram, такие фотки классные делает!»

2 года назад у Фёдора Ивановича случился инсульт, и началась другая жизнь. Близкие на работе, некому проводить в аптеку или на процедуры. Только Игорь Кравцов стал для Фёдора Ивановича больше, чем просто сопровождающий.

Фёдор Пранев:

Был случай, что по такой дороге коляска разулась, я мог упасть, но при помощи Игоря взяли инструмент подходящий и он все неисправности исправил. Относится прекрасно и с пониманием, как человек.

Когда Федор Иванович попал в больницу, Игорь навещал его каждый день. Разница в возрасте – не помеха. Обсуждают новости спорта, выбирают сладости для души и не только. Фёдор Пранев:

Он – человек молодой, больше внимания барышни обращают на Игоря, а на меня забывают, но мы всё равно держимся вместе.

Судьба распорядилась так, что в руках Лили оказалась белая трость. Сахарный диабет привел к глаукоме. 6 операций, и мир навсегда погас перед глазами. Жить и творить дальше вдохновляет дочка. Для неё мама и драники сделает, и наряды приведёт в порядок. Всё ей под силу! Мечтает научиться самостоятельно ориентироваться в городе. А пока – в помощь Игорь. За полгода этот позитивный парень стал, как родственник.

Лилия Петрашкевич:

Отзывчивый, куда надо сводит, позвоню – приедет. Всё время разговариваем, спросит, как дела, как настроение.

Особенных друзей у Игоря 8, и к каждому он найдёт свой подход. Недавно организовал для всех экскурсию на новый стадион «Динамо». Благодарность подопечных придает силы. Да и сам – парень творческий. Любит рисовать, варит мыло и с радостью проводит мастер-классы для всех желающих. Игорь Кравцов, социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»:

У нас есть женщина, которая интересуется вязанием, я этого не знаю, просто сказал, чтоб она училась пользоваться YouTube. Была женщина, которую научил пользоваться Instagram, такие фотки классные делает! Приглашают домой. Одна всё время хочет меня накормить.

В свои 22 Игорь Кравцов переквалифицировался из столяра-станочника в социального работника и успел стать одним из лучших на конкурсе профессионального мастерства «Минский мастер». А всё потому, что знает, что такое настоящая любовь и забота, и как люди нуждаются в ней. Сам рос без родителей, с бабушкой.