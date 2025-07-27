Ресурсы Танзании и белорусские компетенции: как наша страна выстраивает отношения с Африкой?

Африка постепенно выходит из экономической и политической тени и ищет новых партнеров, которые принесут технологии, а с ними развитие и более высокий уровень жизни. Таким партнером может стать Беларусь. В отношениях мы выступаем за равноправие и взаимную выгоду. На континенте, который Запад ущемлял веками и выкачивал ресурсы, наши подходы отзываются.

Так, на неделе в Беларусь прибыла делегация из Танзании. Эта страна в восточной части Африки, которая фактически на 80 % зависит от сельского хозяйства. А в ее недрах чего только нет! Танзания – один из крупнейших производителей золота на континенте. Там добывают рубины, алмазы, сапфиры и многие промышленные минералы. Но, по сути, всеми этими богатствами им надо учиться пользоваться, и мы можем в этом помочь. Особенно, что касается сельского хозяйства, да и добычи полезных ископаемых. Благо и технологии, и специалисты у нас есть.