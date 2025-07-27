Ресурсы Танзании и белорусские компетенции: как наша страна выстраивает отношения с Африкой?
Африка постепенно выходит из экономической и политической тени и ищет новых партнеров, которые принесут технологии, а с ними развитие и более высокий уровень жизни. Таким партнером может стать Беларусь. В отношениях мы выступаем за равноправие и взаимную выгоду. На континенте, который Запад ущемлял веками и выкачивал ресурсы, наши подходы отзываются.
Так, на неделе в Беларусь прибыла делегация из Танзании. Эта страна в восточной части Африки, которая фактически на 80 % зависит от сельского хозяйства. А в ее недрах чего только нет! Танзания – один из крупнейших производителей золота на континенте. Там добывают рубины, алмазы, сапфиры и многие промышленные минералы. Но, по сути, всеми этими богатствами им надо учиться пользоваться, и мы можем в этом помочь. Особенно, что касается сельского хозяйства, да и добычи полезных ископаемых. Благо и технологии, и специалисты у нас есть.
Полина Королева на неделе убедилась, что Африка становится для белорусов все ближе.
Охарактеризовать политику Беларуси в отношении Африки можно как работа на перспективу. Сотрудничество, которое принесет плоды, но не сразу, не одномоментно. Чтобы получить дивиденды, придется постараться. Один из наших первых крупных партнеров на этом континенте – Зимбабве. Успех взаимодействия, во-первых, дал зеленый свет другим странам, во-вторых, позволил нам обкатать адаптированную под местные условия технику, в которой сегодня заинтересована, например, Танзания.
Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета БГАТУ:
Наш университет (Белорусский государственный аграрно-технический университет) посетил премьер-министр Танзании, посетил учебно-выставочный павильон. Это огромная лаборатория, где представлены новейшие образцы сельхозтехники производства Беларуси, также лабораторию, брендированную МТЗ. Премьер-министр покатался на симуляторе-тренажере трактора BELARUS 3522.
Танзания – одна из быстрорастущих стран континента. Но высокие темпы развития здесь сочетаются с некоторыми экономическими проблемами. В области сельского хозяйства в том числе. После засухи, начавшейся в 2017 году, в стране потеряли внушительные площади плодородных земель. В их восстановлении может помочь Беларусь. Как и в вопросе транспорта разного назначения: от перевозки пассажиров и грузов до сельскохозяйственных машин. Цифры взаимного товарооборота с Танзанией в отдельные годы едва достигали 200 тысяч долларов, сегодня открыты все дороги, чтобы нарастить показатели.
Наталья Пискунова, кандидат политических наук – африканист(Россия):
Прежде всего, это взаимодействие в области вакцинации, в области медикаментов, в области медицинского обслуживания. В Танзании довольно сложная ситуация как с медицинскими работниками, так и с вакцинами, с лекарствами. Танзания предлагает большие возможности для создания совместных предприятий, прежде всего медицинской техники, фармакологической промышленности.
Танзания готова стать торговым хабом Беларуси в Африке. О чём договорились премьер-министры двух стран?
Как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, сотрудничество со странами Африки – это не благотворительность, а взаимовыгодное партнерство. Танзания не исключение. Государство – крупный экспортер золота и урана. Кроме того, имеет порты стратегически выгодного расположения для всех государств, которые ведут морскую торговлю с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии. И если с Египтом Беларусь сотрудничает давно и плодотворно, то с Танзанией еще только предстоит наладить сотрудничество. Впрочем, визит премьер-министра в Минск на этой неделе должен придать ощутимый импульс движению по двустороннему треку.
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