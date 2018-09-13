Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»
Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Узбекистана приняли участие в открытии нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия «Амкодор-Агротехмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев
До конца 2018 года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы выпуска приблизятся к 1300 машинам ежегодно. Поставлять продукцию планируется на рынки Узбекистана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Пакистана и других азиатских государств.
Ну а 13 сентября на предприятии президентам продемонстрировали необычное шоу – танец погрузчиков и трюки на экскаваторах, которые собираются в Ташкенте.
Свои возможности по маневрированию продемонстрировали универсальные погрузчики с бортовым поворотом, а водитель машины «Амкодор 352» смог зубом ковша открыть спичечный коробок.
Еще более необычные навыки показал водитель экскаватора-погрузчика. Он, управляя ковшом с помощью джойстика, сумел снять кепку с вешалки и подать ее себе в кабину, а затем зубом ковша забить гвоздь в колоду.