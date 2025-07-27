Купальный сезон в Беларуси – оценили уровень отдыха

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства утвердили стратегию развития отрасли до 2035 года. Задач поставили много. К примеру, заменить около пяти тысяч лифтов, отремонтировать более 85 мостов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благие цели, главное – не отходить от курса. Особенно в Год благоустройства, когда наводить порядок – общая задача для всех и каждого. А летом все дороги ведут на пляж. Даже в такой дождливый сезон, как нынешний, белорусы находят возможность во всех смыслах окунуться в отдых. Чтобы он был максимально комфортным, приятным и безопасным, пляжи приводят в порядок до, во время и после их использования.

Святое озеро в Могилеве снова открыто для купания. Впервые за 10 лет возвращение настоящей легенды. По преданию, когда-то на этом месте были древние поселения и церковь, но ушли под землю. Десятилетиями озеро было любимым местом отдыха горожан, но в 2010-м превратилось в зону бедствия. Остров в центре стал домом для чаек. Это сказалось на чистоте воды. Пробы годами зашкаливали по бактериям.

Игорь Бородько, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Последние минимум пять лет граждане во всех обращениях очень часто поднимался вопрос именно очистки Гребеневского или Светлого озера.

Чтобы вернуть озеру кристальную гладь, понадобились годы и наука. Уровень воды понизили на полтора метра, дно пришлось отвоевывать у ила, его отправили на поля как удобрение. Берега расчистили от камыша и мусора, укрепили откосы. Но чистой воды для пляжа мало, нужен комфорт. Сейчас здесь полным ходом наводят порядок. Игорь Бородько:

Это будет на выходе современный пляж, где горожане могут свободно отдыхать, наслаждаться. И да, дело это затратное, но в Год благоустройства наводится порядок или красота для горожан. Максим Высковский, начальник ремонтно-строительного участка Могилевского коммунального предприятия «Теплоэнергетика»:

Будут лежаки, зонтики, кабинки для переодевания. Также проектом предусмотрено освещение пешеходных зон. Детские игровые площадки, одна из которых будет с детским игровым оборудованием, а вторая для занятий силовыми видами спорта.

Но даже сейчас, пока идут работы, историческая купель Могилева стремительно возвращает себе статус главного семейного пляжа. Песочек, водичка чистая, есть где переодеться, деткам нравится. Убрали остров, стала чистая вода, приятно.

Чистая вода и теплый песок – магнит для горожан. Отличная точка для активного отдыха. В день съемок здесь отдыхали работники культуры. Местный профсоюз организовал для них сплавы на байдарках и фитнес на берегу.

Вид с пляжа на изумрудные сосны Печерского лесопарка покорил тысячи могилевчан. Берег напротив никогда не пустует. А теперь любоваться красотой станет еще удобнее. Здесь тестируют новые шезлонги. И это только часть большого обновления всего пляжа. Екатерина Королева, начальник отдела коммунального предприятия «Могилевзеленстрой»:

Новые будут раздевалки, теневые навесы и лежаки. Будем стараться также продолжать эту работу и по остальным пляжам.

А это пляж нового уровня. Первый в Бресте, инклюзивный. Раньше многим приходилось лишь издалека смотреть на воду, по песку не пробраться. Брестчанин Олег Левосик проводит личный тест-драйв, все ли учли строители.

Олег Левосик, житель Бреста:

Без проблем можно добраться до воды по сравнению с тем, что было раньше. Хорошая дорожка, плитка, все как положено. Теперь к воде ведет пологий спуск, а на небольшом пирсе можно комфортно расположиться под зонтиком. Олег Левосик:

Учитывая, что здесь есть поручни, людям, которые со здоровыми руками, без проблем можно спуститься и подняться.

Олег Левосик:

Ну да, есть немножко, потому что у нас передние колесики маленькие. И буквально сантиметр – это уже преграда. Житель Бреста Олег Левосик более 10 лет передвигается на коляске. Член сборной по настольному теннису, занимается и пауэрлифтингом. Олег не только оценивает доступность, но и помогает ее создавать. Олег Левосик:

Узнал, что идет реконструкция, и обратился во время этого, так будет проще решить этот вопрос. Потому что если отдельно, то это, конечно, было бы гораздо все сложнее, дольше. Услышали, спасибо за это, что все сделано, все хорошо.