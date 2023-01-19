«Сколько вы зарабатываете?» Вот почему многие не любят говорить о своих доходах

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вопросы про финансы всегда считались неудобными. Наверное, потому что все зависит от того, что именно в них вкладывает общество. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если человек делится информацией – значит, он хвастается, если говорит, что мало зарабатывает – значит, недостаточно талантливый, целеустремленный. Причем непонятно, что для кого мало, что – много. Светлана, вам приходится сталкиваться с такими вопросами: сколько вы зарабатываете, например?

Светлана Кубарева, испытывает недопонимание со стороны родителей в финансовых вопросах:

Я сделала вывод, что можно отвечать шутя. Такая интеллектуальная игра получается: 6 400, например. Постоянно, конечно. Мы много путешествуем – пять-шесть раз в год. Просматривают Instagram, говорят: «Сколько же ты зарабатываешь?» Надела короткую юбку: «Сколько же тебе лет, почему ты так себе позволяешь?» Пошла в модельное агентство, например, моделью стала: «Не поздно ли спохватилась?» Вопросы регулярные. На самом деле, я к ним вообще отношусь ровно. Я не хочу даже тратить на это время. Если кого-то что-то заботит, то возьмите и займитесь собой. Если вы хотите спросить у меня какого-то совета, спросите совета, а не говорите мне, допустим, что делать. Алеся Лакина:

Светлана, задают вопросы друзья, знакомые или это просто пишут в соцсетях? Светлана Кубарева:

Друзья, знакомые в основном. Алеся Лакина:

Вы не отвечаете просто, не реагируете? Юлия Самусенко:

Вы еще оставляете этих людей в разряде своих друзей?

Светлана Кубарева:

Лично мы так уже тесно не общаемся, но они, конечно, есть. Есть же знакомые, с которыми 25 лет знакомы. Мы, может быть, редко общаемся, но они знают нашу историю жизни, допустим, и видят, как мы развиваемся. Им интересно: «Почему это у вас все так хорошо получается, поделитесь». Я могу поделиться. Но когда начинаются обсуждения уже финансовой стороны или нетактичные вопросы, то, конечно, так. Юлия Самусенко:

Вы анализируете вообще, почему тот или иной человек задает такие вопросы? Светлана Кубарева:

Я отмечаю много зависти в нашей жизни, когда, допустим, кто-то просто не хочет двигаться, делать, учиться, развиваться. Алеся Лакина:

Светлана, почему вопрос заработка для вас какой-то неудобный? Почему нельзя просто ответить – столько, назвать сумму?