«Сколько вы зарабатываете?» Вот почему многие не любят говорить о своих доходах
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вопросы про финансы всегда считались неудобными. Наверное, потому что все зависит от того, что именно в них вкладывает общество.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек делится информацией – значит, он хвастается, если говорит, что мало зарабатывает – значит, недостаточно талантливый, целеустремленный. Причем непонятно, что для кого мало, что – много. Светлана, вам приходится сталкиваться с такими вопросами: сколько вы зарабатываете, например?
Светлана Кубарева, испытывает недопонимание со стороны родителей в финансовых вопросах:
Я сделала вывод, что можно отвечать шутя. Такая интеллектуальная игра получается: 6 400, например. Постоянно, конечно. Мы много путешествуем – пять-шесть раз в год. Просматривают Instagram, говорят: «Сколько же ты зарабатываешь?» Надела короткую юбку: «Сколько же тебе лет, почему ты так себе позволяешь?» Пошла в модельное агентство, например, моделью стала: «Не поздно ли спохватилась?» Вопросы регулярные. На самом деле, я к ним вообще отношусь ровно. Я не хочу даже тратить на это время. Если кого-то что-то заботит, то возьмите и займитесь собой. Если вы хотите спросить у меня какого-то совета, спросите совета, а не говорите мне, допустим, что делать.
Алеся Лакина:
Светлана, задают вопросы друзья, знакомые или это просто пишут в соцсетях?
Светлана Кубарева:
Друзья, знакомые в основном.
Алеся Лакина:
Вы не отвечаете просто, не реагируете?
Юлия Самусенко:
Вы еще оставляете этих людей в разряде своих друзей?
Светлана Кубарева:
Лично мы так уже тесно не общаемся, но они, конечно, есть. Есть же знакомые, с которыми 25 лет знакомы. Мы, может быть, редко общаемся, но они знают нашу историю жизни, допустим, и видят, как мы развиваемся. Им интересно: «Почему это у вас все так хорошо получается, поделитесь». Я могу поделиться. Но когда начинаются обсуждения уже финансовой стороны или нетактичные вопросы, то, конечно, так.
Юлия Самусенко:
Вы анализируете вообще, почему тот или иной человек задает такие вопросы?
Светлана Кубарева:
Я отмечаю много зависти в нашей жизни, когда, допустим, кто-то просто не хочет двигаться, делать, учиться, развиваться.
Алеся Лакина:
Светлана, почему вопрос заработка для вас какой-то неудобный? Почему нельзя просто ответить – столько, назвать сумму?
Светлана Кубарева:
Неудобный.
Алеся Лакина:
Почему?
Светлана Кубарева:
Я считаю, это такая конфиденциальная информация. Мне неудобно.
Алеся Лакина:
Вы считаете, что они меньше зарабатывают – огорчить их?
Светлана Кубарева:
Я не то чтобы боюсь, просто не хочу говорить об этом. Это то же самое – сколько раз вы занимаетесь тем или другим. Какая разница?
Надежда Цыркун, психолог:
Не просто тем или другим, а сколько раз вы занимаетесь сексом в день, неделю или в месяц, год.
Алеся Лакина:
Прекрасный вопрос, я считаю. Почему бы не ответить?
Светлана Кубарева:
Я считаю это интимным вопросом, так же как про деньги неуместным – это для меня.
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