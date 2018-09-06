Сергей Румас рассказал, какие темы обсудят на переговорах между Беларусью и Россией 21 сентября

Новости Беларуси. Темпы роста экономики во втором полугодии замедлились. Беларусь, как экспортно-ориентированная страна, на фоне ослабления курса российского рубля теряет объем валютной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сейчас правительство работает над тем, чтобы использовать внутренние резервы для более эффективной работы экономики. Еще одна задача для правительства – минимизировать последствия предстоящего налогового маневра России.

Экономические отношения между Минском и Москвой будут основной темой переговоров на высшем уровне 21 сентября. В повестке большой встречи – рефинансирование 1 миллиарда долларов и предоставление Беларуси шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.