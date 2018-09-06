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Сергей Румас рассказал, какие темы обсудят на переговорах между Беларусью и Россией 21 сентября

06 сентября 2018 14:07
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Новости Беларуси. Темпы роста экономики во втором полугодии замедлились. Беларусь, как экспортно-ориентированная страна, на фоне ослабления курса российского рубля теряет объем валютной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол

Сергей Румас рассказал, какие темы обсудят на переговорах между Беларусью и Россией 21 сентября-1

Но сейчас правительство работает над тем, чтобы использовать внутренние резервы для более эффективной работы экономики. Еще одна задача для правительства – минимизировать последствия предстоящего налогового маневра России.

Экономические отношения между Минском и Москвой будут основной темой переговоров на высшем уровне 21 сентября. В повестке большой встречи – рефинансирование 1 миллиарда долларов и предоставление Беларуси шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Сергей Румас рассказал, какие темы обсудят на переговорах между Беларусью и Россией 21 сентября-4

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Правительство готовится к встрече 21 сентября. У нас очень широкая повестка дня и тех вопросов, которые бы мы хотели обсудить и, главное, поставить в них точку, а не многоточие. И мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы может какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов как нерешенные, а сразу принять по ним решения.

# Беларусь-Россия # Сергей Румас # Фотофакт

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