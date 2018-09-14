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Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов

14 сентября 2018 18:25
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Новости Беларуси. Свыше 5000 сельских магазинов по всей стране активно принимают яблоки у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-1

Во «фруктовом направлении» работают и 750 приемозаготовительных пунктов Белкоопсоюза, в том числе передвижные. Заготовить уже удалось 45 тысяч тонн. До конца сезона эта цифра будет вдвое больше. Лидирует Могилевская область. Как заработать неплохие деньги на небывалом урожае? Расскажет корреспондент Анастасия Бут.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-4

Деньги, шутит Наталья Гладикова, у нее в прямом смысле лежат под ногами. Стоит только протянуть руку и наполнить доверху мешок. Прогресс дошел до того, что яблоки сегодня не нужно самому нести в пункт приема – один звонок, и работники Белкоопсоюза приедут к дому сами.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-7

Наталья Гладикова, жительница деревни Ермоловичи:
Через год в основном у меня сад плодоносит. Как плодоносит, я сдаю яблоки. Теми деньгами и на 3 миллиона сдавала, и на 5 миллионов сдавала. В этом году я ежедневно сдаю 350-400 килограмм яблок. И копейку будешь иметь, и жалко, если яблоки пропадут, сгниют. Поэтому стараюсь.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-10

Лариса Гавриленко, продавец магазина деревни Ермоловичи:
В этом сезоне я уже закупила 20 тонн. И еще надеюсь столько же закупить, выполнить план. Люди регулярно сдают. Собрали, позвонили, приехали. Обеспечили деньгами, тарой обеспечили, машина подъезжает. Так что без вопросов.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-13

В Белыничском райпо рачительным хозяевам уже выплатили свыше 80 тысяч рублей. Что важно, рассчитываются на месте и наличными. Передвижные пункты потребкооперации работают по всей стране.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-16

Ежедневно выезжает свыше 600 машин, не оставляют без внимания даже самые отдаленные деревни. В магазинах же яблоками в прямом смысле можно оплатить любую покупку. 5000 торговых точек на селе принимают «фруктовую валюту».

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-19

Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:
Забота о людях – это является главным девизом. И коль в этом году удался большой урожай яблок, нами поставлена задача все излишки сельскохозяйственной продукции, в том числе и яблок, именно заготовить нам. Этим мы пополняем семейный бюджет населения. И этим мы всегда добиваемся, чтобы наше население было довольно нами.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-22

Урожай яблок в нынешнем сезоне действительно небывалый. Заготовительные организации Белкоопсоюза уже приняли 45 тысяч тонн, что в полтора раза выше, чем было в 2017 году.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-25

В плане – перешагнуть 100-тысячный рубеж. Большая часть уходит на переработку. Самые отборные – в собственную торговую сеть и на экспорт.

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов-28

Анастасия Бут, СТВ:
Потребкооперация уже закупила у белорусов свыше 3500 тонн товарного яблока. Вот оно – идеальное по форме, размеру и цвету. Только в этом магазине агрогородка Вишово уже продали свыше 200 килограммов. И это не смотря на то, что в сельской местности едва ли не у каждого хозяина есть свой фруктовый сад.

# Белорусские фрукты # общество # Наталья Гладикова # Лариса Гавриленко # Тамара Адамович # Анастасия Бут # Фотофакт

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