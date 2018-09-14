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Улахович о визите Президента Беларуси в Узбекистан: Не просто протокольный визит – нацеленный на конкретные результаты

14 сентября 2018 09:26
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Новости Беларуси. В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 сентября во время трехчасовых переговоров с президентом Узбекистана.

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Улахович о визите Президента Беларуси в Узбекистан: Не просто протокольный визит – нацеленный на конкретные результаты-1

Глава нашей страны находится в Ташкенте с официальным визитом впервые за последние 20 лет. Его уже назвали историческим и действительно богатым на договоренности. Стороны намерены выйти на миллиард долларов товарооборота. А до конца года партнеры подпишут «дорожную карту» сотрудничества.

Улахович о визите Президента Беларуси в Узбекистан: Не просто протокольный визит – нацеленный на конкретные результаты-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Практически на каждом стенде, где останавливались президенты, были приняты конкретные решения – о том, что мы можем сделать вместе, как использовать белорусские технологии, какая продукция сегодня востребована в Узбекистане. Конкретные поручения фактически получали руководители предприятий, люди, которые представляли государственные органы. Это, наверное, самое важное.

Это был не просто протокольный визит, а визит, можно сказать, абсолютно практически нацеленный на конкретные результаты.

Беларусь и Узбекистан нацелены и на развитие производственной кооперации. Так, обсуждалась возможность создания совместного предприятия в сфере легкой промышленности. В частности, речь шла о возделывании и переработке хлопка. У Беларуси есть для этого технологии, люди, школа и производство. Важно и продолжение успешного развития уже существующих совместных проектов.

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# Беларусь-Узбекистан # Владимир Улахович # Фотофакт

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