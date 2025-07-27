Полки 90-х годов Беларуси не страшны! Рассказываем, как в стране совершенствовалась сфера торговли

Сегодня в нашей стране отмечают День работников торговли. В этой сфере трудятся больше полумиллиона белорусов. В подавляющем большинстве это женщины. А средний возраст работников – 30-40 лет. То есть молодежь. Но на них можно положиться, раз торговля на втором месте по удельному весу в ВВП и уступает только промышленности, рассказали в программе «Неделя на СТВ. Одним словом, продавать мы научились. Хотя и двигались к этому не один десяток лет и прошли разные стадии торга. Особенности белорусского маркетинга на неделе изучила Алеся Иванова.

Больше 60 лет назад Центральный универмаг распахнул свои двери для покупателей. Сегодня это не просто универсальный магазин, а символ торговой сети столицы. Здесь можно не только качественно «пошопиться», но и закрыть многие бытовые вопросы – отдать вещи в химчистку, отремонтировать часы, сделать прическу, а еще полакомиться ароматной выпечкой собственного производства. Такого прогресса достигли за счет нескольких масштабных реконструкций. Последняя как раз завершилась в 2024 году. Универмаг прирос еще одним этажом, что позволило расширить ассортимент товаров.

Алексей Сокол, генеральный директор универмага:

Если хочешь, чтобы к тебе шли люди, ты должен постоянно совершенствоваться, ежегодно. Кроме хорошей ассортиментной политики, мы меняем технологию расположения торгового оборудования. Это важно, чтобы покупателю было удобно. Ну и, конечно, тоже очень важно – это культура обслуживания.

Прилавки с идеальной выкладкой товаров, грамотные специалисты и индивидуальный подход к каждому – картинка современной торговли, но так было не всегда. Подробности в видео.

Наверняка многие помнят легендарный вещевой рынок на стадионе «Динамо», где буквально царила спекуляция. Здесь стояли валютчики, продавались песцовые шапки, радиоэлектронная техника, породистые щенки и китайские спортивные костюмы. В общем, товары, ставшие символом 90-х. Именно в 90-е торговля претерпела значительные изменения, постепенно переходя от хаотичного торга к четкой системе – феномен «базаров» в Минске существовал еще задолго до...

Алеся Иванова, корреспондент:

Расцвет рыночной торговли в Минске пришелся на начало XX века. Тогда на базары ходили и за хлебом, и за коровой. Причем у каждого из рынков была своя специфика. Например, на Суражском продавали сало, на Сторожевском – животных. А вот рядом с Петропавловским собором, что на Раковской, можно было прикупить свежей рыбы.

А это городская легенда – Минский Комаровский рынок. Сюда ходят не только за покупками. Это еще и обязательная точка в маршруте любого туриста. Ведь именно под сводами этого здания вот уже почти полвека пишется история столичной торговли.

Сфера торговли сегодня занимает второе место по удельному весу в ВВП Беларуси после обрабатывающей промышленности. Розничный товарооборот за первое полугодие вырос почти на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. И несмотря на «пакеты», к сожалению, не с продуктами, а ограничениями, наша страна продолжает открывать новые рынки сбыта и увеличивать рост внутренней торговли.