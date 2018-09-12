«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 12 сентября прибыл в Узбекистан. Это первый официальный визит белорусского Президента в эту страну за последние 20 с лишним лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что он станет прорывом в двусторонних отношениях. Переговоры Александра Лукашенко с узбекским коллегой пройдут 13 числа. Главное в повестке – торгово-экономические отношения. Необходимо переходить от торговли к производственной кооперации.

Есть перспективы в области сборочных производств техники белорусских марок. Совместные проекты могут появиться и в сфере сельского хозяйства. Сейчас в Ташкенте начал работу деловой форум, на котором собрались бизнесмены двух стран. Юлия Бешанова о перспективах Беларуси и Узбекистана.

Юлия Бешанова, СТВ:

Ташкент готовится к судьбоносному для Беларуси и Узбекистана событию. Предстоящую встречу Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева эксперты уже оценивают как новую главу в отношении двух государств. Дело в том, что до 2016 года контакты на высшем уровне не отличались интенсивностью. А предстоящий визит Александра Лукашенко в Узбекистан первый за последние 20 лет.

В Ташкенте сегодня не по-осеннему жарко. Днем столбик термометра поднимается выше 30ºС. Также стремительно растет и градус белорусско-узбекских отношений: от прохладных приятельских до самых теплых дружеских. Белорусский борт № 1 приземлился в международном аэропорту Ислама Каримова. Именно с этого момента начался новый стремительный виток во взаимоотношениях двух стран.

Программа официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан расписана буквально по минутам. Сразу из аэропорта глава государства отправился в сердце Ташкента, площадь Независимости (на узбекском Мустакиллик).

Даже здесь обнаруживается сходство между нашими странами. Центральная фигура площади – шестнадцать колонн, а на мраморном перекрытии – фигуры аистов, которые издревле и Беларуси, и в Узбекистане символизируют мир и спокойствие.

Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову Визиты на высшем уровне – явный сигнал бизнесу: отношения строим всерьез и надолго, можно смело запускать масштабные проекты. После затишья стороны будто бы заново присмотрелись к друг к другу. И выяснялось – наши экономики не конкурируют, а отлично дополняют друг друга.

Леонид Маринич: «Также мы сегодня ведем переговоры в области машиностроения» Большие экономические проекты начинаются с личных знакомств. Не так давно узбекские предприниматели посетили Беларусь. Они приятно удивились и высоко оценили уровень развития промышленности и сельского хозяйства. В результате 12 сентября на первом белорусско-узбекском бизнес-форуме яблоку негде было упасть, а контракты подписывали еще до начала официальной церемонии открытия.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беспрецедентный интерес. Я вам просто скажу: с белорусской стороны среди участников выставки 152 предприятия. Но дополнительно на бизнес-форум еще 78 белорусских предприятий прибыли. С узбекской стороны огромный интерес.

Это национальный выставочный комплекс «Узэкспоцентр», местный аналог ВДХ. 13 сентября здесь откроется выставка наших товаров. Но уже сегодня на территории центра обосновалась белорусская техника. Партнеры готовы дружить, прежде всего – на экономической платформе.

Первую скрипку здесь может играть машиностроение. Тем более, что наши тракторы в Узбекистане помнят еще с советских времен. С 2014 года поставки сельхозмашин прекратились, но вот уже два года, как на здешних полях вновь в строю «Беларус», причем в особой «тропической» комплектации. Форум в существующий портфель контрактов принес договор еще на 15 миллионов долларов.

Федор Домотенко, генеральный директор МТЗ:

Практически два года тракторный завод на постоянной основе имеет не только сборочное производство, но и поставляет готовую продукцию. Будет подписываться соглашение, рамочный контракт на поставки в 2019 году. В том числе будет подписан меморандум по разработке сборочного производства гусеницы нашей. Она очень востребована в Узбекистане.

Некоторое время Узбекистан был фактически закрыт для белорусских предприятий: действовали слишком высокие акцизы. Проблему решили, продажи ощутимо поползли верх. В активе этого года МАЗа – уже 1 миллион 400 долларов. Итог дня сегодняшнего – контракты на 2,5 миллиона долларов.

Но продажа и совместная сборка гигантов – это лишь то, что лежит на поверхности. В недрах Узбекистана – практически вся таблица Менделеева. Страна занимает 11 место в мире по добыче природного газа. Важно не упустить момент и вовремя предложить актуальное решение. Будущее за экологичным и дешевым пассажирским транспортом.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор МАЗ:

В Узбекистане очень большие запасы газа. По своей экологичности транспорт, который работает на газомоторном топливе, значительно лучше. Выбросы в 9 раз меньше, чем на дизельном топливе. Второй момент – газ дешевле. Поэтому мы будем предлагать сегодня нашу пассажирскую технику, уже современную – низкопольные автобусы на газомоторном топливе.

Ключевое направление экономики – совместные предприятия, причем не только сборочные. Так, узбекская сторона заинтересована в нашем опыте создания специализированных сельскохозяйственных комплексов. Не делаем из успешных проектов секретов и готовы строить «под ключ».

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы предлагали представителям бизнеса Узбекистана здесь создать современные сельскохозяйственные кооперативы, создать современные молочнотоварные комплексы, оснастить их современным нашим белорусским оборудованием, поставить наш белорусский скот и сопроводить технологию до выхода на проектную мощность.

Итог первого дня бизнес-общения – подписание почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов. Партнеры настроены оптимистично и уверяют: то ли еще будет. Впереди большой путь навстречу друг другу, причем в самых разных областях: от машиностроения, фармацевтики до IT и туризма. Взаимный интерес присутствует, есть и поддержка начинаний на самом высоком уровне.