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«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов

12 сентября 2018 18:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 12 сентября прибыл в Узбекистан. Это первый официальный визит белорусского Президента в эту страну за последние 20 с лишним лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-1

Ожидается, что он станет прорывом в двусторонних отношениях. Переговоры Александра Лукашенко с узбекским коллегой пройдут 13 числа. Главное в повестке – торгово-экономические отношения. Необходимо переходить от торговли к производственной кооперации.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-4

Есть перспективы в области сборочных производств техники белорусских марок. Совместные проекты могут появиться и в сфере сельского хозяйства. Сейчас в Ташкенте начал работу деловой форум, на котором собрались бизнесмены двух стран. Юлия Бешанова о перспективах Беларуси и Узбекистана.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-7

Юлия Бешанова, СТВ:
Ташкент готовится к судьбоносному для Беларуси и Узбекистана событию. Предстоящую встречу Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева эксперты уже оценивают как новую главу в отношении двух государств. Дело в том, что до 2016 года контакты на высшем уровне не отличались интенсивностью. А предстоящий визит Александра Лукашенко в Узбекистан первый за последние 20 лет.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-10

В Ташкенте сегодня не по-осеннему жарко. Днем столбик термометра поднимается выше 30ºС. Также стремительно растет и градус белорусско-узбекских отношений: от прохладных приятельских до самых теплых дружеских. Белорусский борт № 1 приземлился в международном аэропорту Ислама Каримова. Именно с этого момента начался новый стремительный виток во взаимоотношениях двух стран.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-13

Программа официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан расписана буквально по минутам. Сразу из аэропорта глава государства отправился в сердце Ташкента, площадь Независимости (на узбекском Мустакиллик).

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-16

Даже здесь обнаруживается сходство между нашими странами. Центральная фигура площади – шестнадцать колонн, а на мраморном перекрытии – фигуры аистов, которые издревле и Беларуси, и в Узбекистане символизируют мир и спокойствие.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-19

Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову

Визиты на высшем уровне – явный сигнал бизнесу: отношения строим всерьез и надолго, можно смело запускать масштабные проекты. После затишья стороны будто бы заново присмотрелись к друг к другу. И выяснялось – наши экономики не конкурируют, а отлично дополняют друг друга.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-22

Леонид Маринич: «Также мы сегодня ведем переговоры в области машиностроения»

Большие экономические проекты начинаются с личных знакомств. Не так давно узбекские предприниматели посетили Беларусь. Они приятно удивились и высоко оценили уровень развития промышленности и сельского хозяйства. В результате 12 сентября на первом белорусско-узбекском бизнес-форуме яблоку негде было упасть, а контракты подписывали еще до начала официальной церемонии открытия.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-25

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беспрецедентный интерес. Я вам просто скажу: с белорусской стороны среди участников выставки 152 предприятия. Но дополнительно на бизнес-форум еще 78 белорусских предприятий прибыли.  С узбекской стороны огромный интерес.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-28

Это национальный выставочный комплекс «Узэкспоцентр», местный аналог ВДХ. 13 сентября здесь откроется выставка наших товаров. Но уже сегодня на территории центра обосновалась белорусская техника. Партнеры готовы дружить, прежде всего – на экономической платформе.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-31

Первую скрипку здесь может играть машиностроение. Тем более, что наши тракторы в Узбекистане помнят еще с советских времен. С 2014 года поставки сельхозмашин прекратились, но вот уже два года, как на здешних полях вновь в строю «Беларус», причем в особой «тропической» комплектации. Форум в существующий портфель контрактов принес договор еще на 15 миллионов долларов.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-34

Федор Домотенко, генеральный директор МТЗ:
Практически два года тракторный завод на постоянной основе имеет не только сборочное производство, но и поставляет готовую продукцию. Будет подписываться соглашение, рамочный контракт на поставки в 2019 году. В том числе будет подписан меморандум по разработке сборочного производства гусеницы нашей. Она очень востребована в Узбекистане.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-37

Некоторое время Узбекистан был фактически закрыт для белорусских предприятий: действовали слишком высокие акцизы. Проблему решили, продажи ощутимо поползли верх. В активе этого года МАЗа – уже 1 миллион 400 долларов. Итог дня сегодняшнего – контракты на 2,5 миллиона долларов.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-40

Но продажа и совместная сборка гигантов – это лишь то, что лежит на поверхности. В недрах Узбекистана – практически вся таблица Менделеева. Страна занимает 11 место в мире по добыче природного газа. Важно не упустить момент и вовремя предложить актуальное решение. Будущее за экологичным и дешевым пассажирским транспортом.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-43

Дмитрий Катеринич, генеральный директор МАЗ:
В Узбекистане очень большие запасы газа. По своей экологичности транспорт, который работает на газомоторном топливе, значительно лучше. Выбросы в 9 раз меньше, чем на дизельном топливе. Второй момент – газ дешевле. Поэтому мы будем предлагать сегодня нашу пассажирскую технику, уже современную – низкопольные автобусы на газомоторном топливе.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-46

Ключевое направление экономики – совместные предприятия, причем не только сборочные. Так, узбекская сторона заинтересована в нашем опыте создания специализированных сельскохозяйственных комплексов. Не делаем из успешных проектов секретов и готовы строить «под ключ».

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-49

Леонид Заяц,  министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы предлагали представителям бизнеса Узбекистана здесь создать современные сельскохозяйственные кооперативы, создать современные молочнотоварные комплексы, оснастить их современным нашим белорусским оборудованием, поставить наш белорусский скот и сопроводить технологию до выхода на проектную мощность.  

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-52

Итог первого дня бизнес-общения – подписание почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов. Партнеры настроены оптимистично и уверяют: то ли еще будет. Впереди большой путь навстречу друг другу, причем в самых разных областях: от машиностроения, фармацевтики до IT и туризма. Взаимный интерес присутствует, есть и поддержка начинаний на самом высоком уровне.

«Беспрецедентный интерес»: за первый день белорусско-узбекского бизнес-форума подписано почти 50 контрактов на сумму в 100 миллионов долларов-55

Основной переговорный день – 13 сентября. Ожидается, что сначала лидеры поговорят с глазу на глаз, а потом пройдет заседание в расширенном формате. В программе также посещение нескольких совместных предприятий, возложение венков и цветов к памятным местам Ташкента. После этого главы государств посетят выставку белорусских товаров в Узбекистане.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Юлия Бешанова # Леонид Маринич # Владимир Улахович # Федор Домотенко # Дмитрий Катеринич # Леонид Заяц # Фотофакт

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