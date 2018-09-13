«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном
Новости Беларуси. В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева проходят 13 сентября в Узбекистане.
Белорусского Президента лидер этой страны принимает в резиденции «Куксарой». После официальной церемонии встречи с участием оркестра и роты почетного караула два президента провели переговоры в узком формате.
Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с тем, что стране удалось выстроить отношения с соседями и определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. Сегодня между Беларусью и Узбекистаном теплые и дружеские отношения. По итогам первого полугодия мы наторговали без малого на 100 млн долларов. Цифры в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Настроены стороны и на развитие производственной кооперации. Уже сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства нашей техники. Совместные проекты могут появиться в сфере АПК, фармацевтике. Беларусь готова поделиться с Узбекистаном и своим опытом, и технологиями.
Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»
Две страны намерены активнее развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли. В Узбекистане большие запасы полезных ископаемых. Шавкат Мирзиёев предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений.
Об итогах трехчасовых переговоров Александр Лукашенко рассказал уже на переговорах в расширенном составе. Как подчеркнул глава государства, у нас нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное для вас, это будет немедленно или перенесено производство на вашу территорию, и мы создадим здесь совместное предприятие (кстати, опыт уже есть – два крупных предприятия работают здесь), или же мы создадим совместное предприятие, которое будет перерабатывать, например, хлопок. Возделывать будем здесь, перерабатывать будем в Беларуси и продавать будем на тех рынках, где хлопок не возделывается. У нас это есть. У нас есть технологии, у нас есть люди, у нас сохранилась школа производства и так далее. Сырье – давайте будем договариваться – вместе это будем создавать. Открою секрет, я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать там, на европейских рынках, самые хорошие ткани.
То есть опыт есть. Есть определенные знания в этом направлении. Давайте двигаться, как говорит президент Узбекистана. Я очень прошу, чтобы члены нашего правительства это услышали и чтобы не было жалоб со стороны наших узбекских товарищей.
В планах двух стран – вывести совместный товарооборот на миллиард долларов.