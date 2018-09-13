«Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном

Новости Беларуси. В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева проходят 13 сентября в Узбекистане. Белорусского Президента лидер этой страны принимает в резиденции «Куксарой». После официальной церемонии встречи с участием оркестра и роты почетного караула два президента провели переговоры в узком формате.

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с тем, что стране удалось выстроить отношения с соседями и определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. Сегодня между Беларусью и Узбекистаном теплые и дружеские отношения. По итогам первого полугодия мы наторговали без малого на 100 млн долларов. Цифры в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Настроены стороны и на развитие производственной кооперации. Уже сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства нашей техники. Совместные проекты могут появиться в сфере АПК, фармацевтике. Беларусь готова поделиться с Узбекистаном и своим опытом, и технологиями. Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады»

Две страны намерены активнее развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли. В Узбекистане большие запасы полезных ископаемых. Шавкат Мирзиёев предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений. Об итогах трехчасовых переговоров Александр Лукашенко рассказал уже на переговорах в расширенном составе. Как подчеркнул глава государства, у нас нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий.